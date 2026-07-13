中环康乐广场青年偷拍中年女裙底 涉窥淫被捕
更新时间：13:59 2026-07-13 HKT
发布时间：13:59 2026-07-13 HKT
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中环康乐广场发生风化案。今日（13日）早上9时25分，一名41岁女子在康乐广场被人偷拍裙底，她当场发现并截停涉事男子，其间双方发生纠缠，途人见状协助报案。警员到场调查后，以涉嫌窥淫罪拘捕一名27岁男子，并将他带返警署扣留调查。
有网民拍下事发一刻，所见涉事地点是在通往康乐广场的中环天桥上，一名身穿蓝衫并戴眼镜的男子事败后一度欲逃离现场，惟被受害人阻止截停，网民留言大赞女事主勇敢。案件交由中区警区刑事调查队第6队跟进。
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