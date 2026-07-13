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屯门29岁男踩越野电单车不适晕倒 堕15米深斜坡 昏迷送院亡

突发
更新时间：11:13 2026-07-13 HKT
发布时间：11:13 2026-07-13 HKT

屯门发生骑越野单车意外死亡事件。昨(12日)天文台发出酷热天气警告，一名姓古（29岁）男子，中午约12时，偕四名朋友骑越野电单车，由丹桂村出发前往蓝地石矿区。至同日下午约5时，古男向朋友表示自己身体不适，于是其朋友陪同古男原地休息。

至傍晚约6时，古男决定骑电单车下山回家，惟骑了大约50米至菠萝山近洪水坑水塘，古男突晕倒失平衡，跌落大约15米深的斜坡，古男的朋友将他带回安全位置后，再报警求助。至晚上7时25分，警方及消防员终找到古男，当时他已陷入昏迷，由政府飞行服务队直升机送往东区医院，惜同日晚上8时03分证实死亡。

警方现场进行调查，没有发现可疑，死者遗体亦没有发现可疑的受伤。案件交由屯门分区杂项调查队继续跟进。

 

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