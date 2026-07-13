旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员 涉普通袭击自首被捕

上周六（11日）旺角星际城市一对中年男女因碰撞问题，与另一对黑衫情侣发生争执，其间该对情侣作出道歉，但戴绿帽的中年男子却情绪激动，并一度推撞该对情侣，喝斥对方：「对唔住就走啦！𨅬啦！」涉事影片在网上疯传，据悉绿帽男任职消防员，他于昨日（12日）由妻子陪同到旺角警署自首，涉嫌普通袭击被捕。

消息称，被捕的48岁姓陈男子，是一名消防员，他于昨晚约8时由46岁的妻子陪同，到旺角警署自首。有人承认因怀疑该对情侣的男方蓄意撞向自己而犯案。案件仍在调查中，交由旺角警区刑事调查队第8队跟进。

事发于上周六傍晚6时许，现场是山东街47至51号中侨商业大厦星际城市1楼。当时商场人流较多，一对中年男女因身体碰撞问题，与黑衫情侣发生争执。网上疯传涉事影片，片段长约23秒，所见双方在扶手电梯出入口位置口角。其间紫衫中年女子声称：「我无逼到㖞！咁你唔让我先？」戴绿帽的中年男子则向黑衫情侣步步进逼，手指指喝斥对方：「人多梗系逼㗎啦！你做咩撞返转头先！」、「你做咩撞返转头先！我想问吓你！」

黑衫情侣被逼得不断后退，男方更以身体护着女友，女友被吓到尖叫。此时黑衫情侣亦希望息事宁人，男方向绿帽男说「对唔住」道歉，惟绿帽男依然态度咄咄逼人，更出手推撞黑衫男，并喝骂：「对唔住就走啦！𨅬啦！」黑衫男的女友再被吓得尖叫。其后绿帽男撞开黑衫男，呼喝对方：「走！」紫衫女在绿帽男身后亦附和，喝道：「走啦！」黑衫情侣于是转身离开。

网民一面倒批评绿帽男不是，留言称：「好恐怖喔，空间细细实撞到，都唔可以咁恶推人架」、「使唔使咁凶人哋呀， 人哋咪讲咗对唔住啰」、「讲还讲又真系唔需要动手动脚」、「可以告普通袭击了」。