北角天后庙道爆水管 水柱逾10米高横跨双线 车辆借咪表位驶过

北角天后庙道有水管爆裂。今日（13日）凌晨约4时40分，天后庙道近144号云峰大厦对开一段地下水管突然爆裂，大量淡水由地面涌出，水柱一度喷射逾10米高，来回交通一度受影响。

现场所见，天后庙道西行行车线路面有水涌出，水柱以斜角猛烈喷出，覆盖部分西行线，并喷向对面东行方向，水花四溅，双向行车均受到影响。警方其后以封锁带围封爆裂位置，并封闭西行方向部分行车线。

由于爆裂位置旁边设有一列咪表泊车位，车辆需借用咪表位一带慢驶通过，现场实施单线双程行车，途经车辆需轮流驶过，交通一度受阻。警方接报到场后，随即联络水务署人员到场抢修。

水务署Facebook专页滴惜仔表示，署方接报告指北角天后庙道有食水供水管渗漏，并以派员前往现场跟进。