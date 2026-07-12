海关青年领袖团玩历奇庆回归 认识国安及中华文化

海关青年领袖团今日（12日）联同多个青少年制服团队齐集大埔林村，参与由香港青年奖励计划主办、保安局全力支持的《国安 Power Up，开心「营」回归》，一同传递国家安全讯息，并热烈庆祝香港特区成立29周年。

保安局局长邓炳强亲临现场支持活动，海关副关长（管制及执法）胡伟军亦到场为海关青年领袖团打气。团员随即全情投入各项挑战，边玩边学，从不同角度认识国家安全及中华文化。

团员挑战户外高空历奇设施，突破自我、克服心理关口，同时发挥团队互助精神，互相鼓励、并肩完成挑战。其后他们化身「国安侦探」，在限时内穿梭全营搜寻线索，按「先到先得」积分赛制制定策略，斗智斗快，加深对 20 个国家安全重点领域的认识。

最后，团员亲手制作创新砵仔糕，从味道及手作之中体验中华传统饮食文化，感受文化传承的趣味及温度。

