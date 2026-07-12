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大埔道变电单车拍摄热点 警截7车疑非法改装 

突发
更新时间：19:14 2026-07-12 HKT
发布时间：19:14 2026-07-12 HKT

西九龙总区交通部执行及管制组人员于过去一周，于大埔道一带展开针对性部署及执法行动，严厉打击「非法赛车」、「超速驾驶」及「非法改装」等违法行为。

行动中，警方共截获1辆私家车及6辆电单车，怀疑曾作非法改装或其车身构造违反《道路交通（车辆构造及保养）规例》。经初步检验，涉事车辆怀疑涉嫌改装「死气喉」、车辆部件突出车身及引擎漏油等。目前，所有涉案车辆已遭扣留于九龙湾车辆扣留及检验中心以作进一步检验。

警方指出，虽然上址并非传统赛车热点，惟近期发现有人在该处进行拍摄活动，因而吸引大量电单车聚集及穿梭行驶。此等行为严重危害其他道路使用者及驾驶者的人身安全，并对附近居民造成极大滋扰。

所有涉案车辆已遭扣留于九龙湾车辆扣留及检验中心以作进一步检验。警方提供
所有涉案车辆已遭扣留于九龙湾车辆扣留及检验中心以作进一步检验。警方提供
所有涉案车辆已遭扣留于九龙湾车辆扣留及检验中心以作进一步检验。警方提供
所有涉案车辆已遭扣留于九龙湾车辆扣留及检验中心以作进一步检验。警方提供
所有涉案车辆已遭扣留于九龙湾车辆扣留及检验中心以作进一步检验。警方提供
所有涉案车辆已遭扣留于九龙湾车辆扣留及检验中心以作进一步检验。警方提供

警方强调马路并非私人赛道，驾驶非法改装车辆除违反法例外，更会严重影响车辆结构及操控性能，随时引致致命交通意外。危险驾驶及非法赛车均属严重罪行，一经定罪，驾驶者将面临监禁、高额罚款及长期停牌等严重法律后果，切勿以身试法。

警方将继续采取严厉的交通执法行动，全力打击非法赛车及改装车辆，以确保道路畅通、保障市民生命安全，并全面提高道路使用者的安全意识。

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