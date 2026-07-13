最佳刑事调查队系列｜坚守「民生无小事」信念 将军澳CID第6队凭触觉破店舖连环盗窃队

警务处早前举行2025年度「总区最佳刑事调查队」颁奖礼，旨在弘扬警队人员的专业精神及团队合作，以持续提升警队整体服务质素。其中获奖团队将军澳警区刑事调查队第6队曾凭借敏锐的侦缉触觉和锲而不舍的专业精神，在一宗店舖盗窃案中顺藤摸瓜，一举侦破多宗相关的盗窃案，荣获「总区最佳刑事调查队」嘉许。带领这支团队的侦缉督察方妙群分享道，「我们一直坚守『民生无小事』的信念，无论案件性质或大小，我们都会尽力去做，以专业精神追查到底，体现警队守护社会的承担。」

小队人员凭借在案件调查和团队协作表现出色，获颁「总区最佳刑事调查队」奖状。

于去年8月，当时将军澳警区刑事调查队第6队接报，一间运动用品店发生店舖盗窃，经调查后，人员拘捕了一名涉案男子。侦缉督察方妙群透露，在后续调查和审视证据时，闭路电视片段显示疑犯在犯案时行动迅速，手法极为纯熟，故怀疑他牵涉更多同类案件，及后进一步调查被捕人的电话时，发现他曾在二手买卖平台上以低于市价放售一些健身蛋白粉与风靡一时的「盲盒」潮玩公仔，团队作出进一步调查后，发现该男子曾多次干犯店舖盗窃。

侦缉警长江绍基补充，调查显示该名男子在网上平台开设售货服务，待有人下单后便会到不同商店落手，亦会透过物流公司寄出货物，以避开当面交收的风险。经深入调查相关的寄件纪录和闭路电视片段后，成功锁定犯人多次犯案的轨迹。「刑侦工作讲求敏锐思维，以及认真和坚持不懈的心态，否则稍有松懈，便可能错失关键线索。」

要将疑犯牵涉的多宗店舖盗窃案成功定罪，仍需更多关键证据，鉴于拘留时间有限，团队必须与时间竞赛。江绍基忆述，团队人员把握时间，全队分头行事，「直踩」十多小时跑遍全港十多间涉案店舖，逐一翻查闭路电视，搜集证据，成功疏理出疑犯在各间店舖的作案时间和涉案物品，成功拼凑出10宗相关店舖盗窃案的完整证据链，最终疑犯在法庭上被判罪成。

方妙群分享道，真实的刑事侦缉工作并不像电视剧般充满戏剧性，现实中不会凭空出现犯罪情报，所有证据和线索都要靠刑侦人员一点一滴搜集与整理。虽然过程漫长又艰辛，但每当成功破案，总会为自己带来莫大满足感：「破案线索不会无故出现，只有靠我们『揼石仔』拼凑出来。看到工作成果后，虽然会感到疲惫，但内心却无比充实。」

谈及获颁「总区最佳刑事调查队」嘉许，她认为荣誉属于整个团队：「我们团队的气氛很好，除了工作上的默契，公余时亦不时联谊，甚至会邀请队员家属一同参与。」她补充指，自己时常勉励队员，要时刻谨记「做好一个警察」的初心：「当我们穿上制服、承担起警察这个身份时，肩负的是市民对警队的期望，无论处理任何案件，都绝不能辜负他们的信任。

将军澳警区刑事调查队第6队成员致力守护市民生命财产安全，不时破获偷窃案件，侦缉督察方妙群忆述其中一宗案件，指一名女子去年3月在将军澳一间超级市场购物后，不慎将电话遗留在现场，折返时发现已被盗去，小队成员立即展开调查，翻查闭路电视并迅速锁定一名男子并将其拘捕。

她续称，事主在警署心急如焚、更一度落泪，电话内除了重要资讯，更珍藏许多珍贵照片，希望警方能帮她找回失物，「捉到犯人，但未能寻回失物，对事主而言其实没太大意义。平时我们未必会参与很多大型行动，但我们接触的往往是市民最切身的求助，不论案件大小，我们必然会尽力帮助每位市民。」

团队人员在调查时得知，疑犯偷走电话的目的是尝试盗用其电子支付工具，操作失败后便将电话丢进一个屋苑的垃圾桶内。团队为了尽力寻找事主的财产，随即前往相关屋苑，并在垃圾房翻找失窃的手机。

有份参与行动的侦缉警员方擎枫坦言，当时环境相当恶劣，垃圾堆积如山、臭气熏天，要从中找到一部电话犹如「大海捞针」，但他与队员仍然坚持逐袋垃圾打开搜查，经过一番苦战，最终成功于垃圾堆中找回失物。

「大众未必会想像到我们为了帮市民寻回一部遗失的电话，会不顾肮脏翻找垃圾堆。」他感言，这个经历相当难忘，但比起在垃圾堆中「寻宝」的过程，当看到事主因失而复得而露出笑容时，更令他铭记于心，「我们的辛苦是完全值得的。」

记者 麦键泷