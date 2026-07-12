黑帮改装红磡工厦做夜总会 速递尖沙咀舞小姐到场陪酒 警大规模行动拘65人

警方一连两日展开代号为「雷霆2026」暨「虎啸」的执法行动拘捕65名男女，包括捣破一个由黑帮经营的红磡工厦夜总会。调查显示，该犯罪集团会安排尖沙咀的夜总会舞小姐，由专车「速递」到红磡工厦提供陪酒陪唱的服务，同时又会向顾客提供毒品。此外，反三合会行动组人员亦突击检查西九龙3个非法钓鱼机赌博场所，并搜查一个相信是犯罪团伙位于旺角区住宅大厦内的职员宿舍及物资货仓。

警方表示根据情报显示，一个活跃于西九龙的黑帮犯罪团伙，经营不同类型的非法场所，包括将红磡工业大厦部份单位改装成非法夜总会，提供酒精饮品、毒品及夜总会舞小姐的陪唱服务。同时，犯罪团伙另一分支亦在西九龙不同地方经营非法赌博场所。

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红磡工厦单位变非法夜总会 提供酒水及毒品

西九龙刑事部于7月10日至11日晚上，展开大型执法行动，联同九龙城警区刑事部、油尖警区、西九龙行动部以及入境处，动员超过170名探员，突击搜查包括红磡、油麻地、尖沙咀、旺角及深水埗10个处所，拘捕40名男子及25名女子，年龄介乎25至到63岁，涉嫌「贩运危险药物」、「无牌供应酒类饮品」、「在没有领有酒牌的处所饮酒」、「违反逗留条件」、「串谋经营非法赌博场所」、「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」及「在非法赌博场所内赌博」等罪。据了解，被捕的65人中，有5人为犯罪团伙的骨干成员。

西九龙总区重案组总督察严韵霞指，犯罪集团于红磡工厦单位内暗中经营非法夜总会，除有大型音响及提供酒水服务，亦都会向顾客提供毒品。同时，他们为增加收入，更会安排夜总会舞小姐由尖沙咀到上址，提供陪酒陪唱的服务。

专车接送舞小姐 招呼海内外富贵客

行动中，重案组联同入境处突击搜查红磡3个工业大厦单位，拘捕10名本地男子、8名内地男子、1名澳门男子、4名本地女子及3名内地女子，年龄介乎25至45岁，涉嫌贩运危险药物、管有危险药物、无牌供应酒类饮品、无牌藏有酒类饮品可作贩卖用途、在没有领有酒牌的处所饮酒、违反逗留条件及未能出示身份证明文件。另外，探员在场内检获360克毒品，包括俗称Happy粉的混合毒品、可卡因、冰毒、氯胺酮，约值19万元港币，同时亦检获重型音响设备、避孕套、漱口水及润滑剂等。

其中一名被捕女子已被暂控一项「贩运危险药物」罪及一项「无牌藏有酒类饮品可作贩卖用途」罪，案件将于明日（13日）上午在九龙城裁判法院提堂；一名被捕男子现正被扣留调查；其余被捕人已获准保释候查，须于八月中旬向警方报到。

其后，警方亦突击尖沙咀两个相关夜总会，以涉嫌违反逗留条件拘捕10名持双程证的内地女子，涉嫌提供陪酒服务，年龄介乎25至40岁。据了解，光顾工厦夜总会的顾客不乏海内外的富贵人家，当中包括持有双程证到港的内地人，场内设有多间卡拉OK房，他们可以用1万元包一间房，而每名陪酒舞小姐则每晚收费2200元，如有下场则另作收费。

警方交代犯罪团伙的犯罪手法。

冚西九龙3非法钓鱼机赌档 搜犯罪集团职员宿舍及物资仓

此外，反三合会行动组人员除突击检查西九龙3个非法钓鱼机赌博场所，亦同时搜查一个相信是犯罪团伙位于旺角区住宅大厦内的职员宿舍及物资货仓。调查显示，集团成员负责经营及看守，同时会向赌场顾客收买其银行户口，以处理营运赌场的犯罪得益。

经营所得的犯罪得益会由该些傀儡户口转到其中一名集团核心成员的私人户口，再由其提取现金，作为完成清洗犯罪得益的途径，成为集团资产。财富调查显示该成员的私人户口，在过去数年总共处理超过1300万港元犯罪得益，交易金额庞大，显示集团庞大的网络及架构。

行动中，警方共拘捕13名本地男子、6名内地男子、1名外籍男子、1名非华裔男子、5名本地女子、2名内地女子及1名外籍女子，年龄介乎27岁至63岁，涉嫌洗黑钱、串谋经营非法赌博场所、经营赌博场所及在非法赌博场所内赌博。同时，警方亦检获20块游戏机底板、一批读卡器、赌博积分卡及大约47000元赌款。