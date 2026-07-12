Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梅窝码头「包头贼」偷单车 街坊喝止败逃 拍摄者：总共锯开三部单车

突发
更新时间：12:05 2026-07-12 HKT
发布时间：12:05 2026-07-12 HKT

贼人狼死，光天化日下带同工具偷单车！今（12日）晨9时许，一名南亚裔贼人丝巾包头、黑超遮眼，在梅窝码头对开的单车泊位处徘徊，利用磨机锯锁，一阵烟雾弥漫，贼人几近得手之际，遭两名正义街坊喝止，贼人事败逃去。

片中贼人貌似南亚裔，穿上一件承建商的地盘制服，挺着大肚腩，颈挂一部相机物体，他丝巾包头，戴上太阳眼镜。他手持一把磨机，在单车泊位处徘徊，现场泊有过百部单车，各式奇式，种类繁多，他慢慢拣选猎物，一幅气定神闲、经验老到的样子，最终选定一部有车头篮的单车。

他利用磨机锯锁，顿时火花四溅，烟雾弥漫，不消数秒已把乡铁链锯断，他把残件放进篮内，以为大功告成，最终两名街坊走出喝止，贼人落荒而逃。

拍摄者：总共锯开三部单车

拍摄者尹小姐表示，当时丈夫在浴室小解久久未出来，查问才知他发现楼下有人偷单车，她于是回睡房查看，果见一名南亚裔汉正在徘徊，「佢一时按吓架单车有冇气，又锯开一个车头篮，总共锯开三部单车」。

她忆述，其后她奔落楼，联同街坊走去喝止，对方以半咸淡的广东话：「当垃圾清理」，尹要求他出示工作证件，南亚裔汉支吾以对最终转身而逃，连自身单车也不要，遗弃在海愉花园附近。

她表示，梅窝偷单车猖獗，以往有货车夜间驶来，把没锁在栏杆的单车搬上车。而梅窝最近有拓建美好走廊计划，把过往四块单车泊位处缩减至两块，已张贴告示要求单车车主于上月29日取走，现场遗下一截没人认领的单车，怀疑引人觊觎。

事件引起网民热议：「离哂谱 日光日白都够胆」、「初时以为工人搬车，因为每朝早例行公事， 但今日星期日， 无理由开工， 仲有佢好闪缩」、「著住大判俊和制服偷单车，有哂证据，报警拉得」、「唔好去地盘度点相 直接报警现场拉人」。

 

最Hit
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
时事热话
2026-07-11 11:18 HKT
周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口
周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口
影视圈
19小时前
Costco收银做40年变780万身家 拥3房连泳池豪宅 CFO：员工长期留任反降成本
Costco收银做40年变780万身家 拥3房连泳池豪宅 CFO：员工长期留任反降成本
投资理财
18小时前
$10搭「豪华渡轮」出海吹风！红磡隐世打卡点 网民大赞舒适好坐「极chill」 想搭要有1条件...?
$10搭「豪华渡轮」出海吹风！红磡隐世打卡点 网民大赞舒适好坐「极chill」 想搭要有1条件...?
生活百科
15小时前
星岛申诉王｜不满奶奶「诸多借口」拒凑孙 新抱怒轰：每个月俾1万蚊家用买餸
星岛申诉王｜不满奶奶「诸多借口」拒凑孙 新抱怒轰：每个月俾1万蚊家用
申诉热话
3小时前
世界杯2026｜比宁咸梅开二度 英格兰加时反胜挪威晋4强
世界杯2026｜比宁咸梅开二度 英格兰加时反胜挪威晋4强
足球世界
5小时前
吃甚么水果最好？医生首选这款「完美水果」高钾、高纤、护心血管 注意3类人士不宜食用
吃甚么水果最好？医生首选这款「完美水果」高钾、高纤、护心血管 注意3类人士不宜食用
保健养生
19小时前
末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议
末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议
影视圈
2小时前
世界杯2026︱英格兰反胜入4强 挪威航空即「找数」IG换英航标志
世界杯2026︱英格兰反胜入4强 挪威航空即「找数」IG换英航标志
即时国际
2小时前
《东张西望》主持Patrick Sir可爱囝囝幼稚园毕业 老婆关宛珊晒家庭照 揭儿子曾喊住放学
《东张西望》主持Patrick Sir可爱囝囝幼稚园毕业 老婆关宛珊晒家庭照 揭儿子曾喊住放学
影视圈
16小时前