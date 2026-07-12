梅窝码头「包头贼」偷单车 街坊喝止败逃 拍摄者：总共锯开三部单车

贼人狼死，光天化日下带同工具偷单车！今（12日）晨9时许，一名南亚裔贼人丝巾包头、黑超遮眼，在梅窝码头对开的单车泊位处徘徊，利用磨机锯锁，一阵烟雾弥漫，贼人几近得手之际，遭两名正义街坊喝止，贼人事败逃去。

片中贼人貌似南亚裔，穿上一件承建商的地盘制服，挺着大肚腩，颈挂一部相机物体，他丝巾包头，戴上太阳眼镜。他手持一把磨机，在单车泊位处徘徊，现场泊有过百部单车，各式奇式，种类繁多，他慢慢拣选猎物，一幅气定神闲、经验老到的样子，最终选定一部有车头篮的单车。

他利用磨机锯锁，顿时火花四溅，烟雾弥漫，不消数秒已把乡铁链锯断，他把残件放进篮内，以为大功告成，最终两名街坊走出喝止，贼人落荒而逃。

拍摄者：总共锯开三部单车

拍摄者尹小姐表示，当时丈夫在浴室小解久久未出来，查问才知他发现楼下有人偷单车，她于是回睡房查看，果见一名南亚裔汉正在徘徊，「佢一时按吓架单车有冇气，又锯开一个车头篮，总共锯开三部单车」。

她忆述，其后她奔落楼，联同街坊走去喝止，对方以半咸淡的广东话：「当垃圾清理」，尹要求他出示工作证件，南亚裔汉支吾以对最终转身而逃，连自身单车也不要，遗弃在海愉花园附近。

她表示，梅窝偷单车猖獗，以往有货车夜间驶来，把没锁在栏杆的单车搬上车。而梅窝最近有拓建美好走廊计划，把过往四块单车泊位处缩减至两块，已张贴告示要求单车车主于上月29日取走，现场遗下一截没人认领的单车，怀疑引人觊觎。

事件引起网民热议：「离哂谱 日光日白都够胆」、「初时以为工人搬车，因为每朝早例行公事， 但今日星期日， 无理由开工， 仲有佢好闪缩」、「著住大判俊和制服偷单车，有哂证据，报警拉得」、「唔好去地盘度点相 直接报警现场拉人」。