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世界杯2026｜英格兰挪威八强激战 奥海城逾300球迷挨夜观战 球迷穿球衣撑爱队

突发
更新时间：05:46 2026-07-12 HKT
发布时间：05:46 2026-07-12 HKT

世界杯八强赛事今日（12日）凌晨起上演两场淘汰赛，香港不少球迷熬夜观战。在奥海城商场举行的直播活动吸引大批球迷到场，记者今日清晨约5时到现场采访时，已有超过300名球迷席地而坐，等待首场八强赛事展开。

率先上演的八强赛事由挪威对英格兰，争夺四强席位。现场所见，不少球迷穿上支持球队的球衣，包括英格兰及挪威队球衣，亦有家长带同小朋友到场观战，甚至有球迷携同宠物一同感受世界杯气氛，现场气氛热烈。

另一场八强赛事将由阿根廷对瑞士将在周日早上9时举行，因此亦有不少阿根廷球迷提早到场，先欣赏英格兰对挪威的比赛。

现场其中四名中学毕业生，分别身穿挪威及英格兰球衣到场支持心仪球队。支持挪威的球迷Alex表示，预计挪威今晚将以2比1击败英格兰晋级四强，而他最喜爱的球员是夏兰特。至于支持英格兰的同学Cyrus则认为，英格兰同样会以2比1取胜，成功跻身四强。

就读小学三年级的刘同学和梁同学表示，预计挪威最终会以3比1击败英格兰晋级。蔡楚辉摄
就读小学三年级的刘同学和梁同学表示，预计挪威最终会以3比1击败英格兰晋级。蔡楚辉摄

现场亦有小朋友趁暑假通宵睇波。就读小学三年级的刘同学和梁同学表示，今日凌晨约4时30分已到场「霸位」，两人指现场气氛热烈，自己支持挪威队，因为喜爱球星夏兰特，并预计挪威最终会以3比1击败英格兰晋级。

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