元朗智车保｜追踪防范攻守兼备 警方不主动获取定位保障私隐

针对元朗区电单车被盗案有上升趋势，元朗警区联同元朗扑灭罪行委员会于今年4月启动「元朗智车保计划」，向电单车车主免费派发超过500套兼顾防范与追踪功能的「智车保险包」，全面提升车辆的防护与追踪能力，体现智慧警政与社区合作精神。

资料显示，元朗警区2025年录得113宗偷车案，较2024年上升3成。在被盗车辆中，电单车占近4成，且多数于路边或公共咪表停车场被盗。元朗警区一直密切监察罪案趋势，更于今年主动出击推出「智车保计划」，于区内失车高危地点张贴海报及派发单张，市民扫描二维码(QR Code)即可申请「智车保险包」。

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「智车保险包」内有定位装置及防骗纪念品。

「智车保险包」内含高分贝警报防盗锁及定位装置。电单车车主可利用防盗锁锁住煞车碟，令车辆无法被随意推走，一旦感应到震动，会立即发出高分贝警报，足以惊动途人并吓退企图犯案的贼人；万一车辆不幸被盗，仍有第二重保障，车主可透过与定位装置进行连结的电话，取得失车的实时位置，做到「攻守兼备」。

警方强调，定位装置的数据完全由车主自行保管。除非获得车主明确同意及授权，否则警方不会主动获取或储存任何定位数据，确保市民私隐得到充分保障。目前计划仍接受申请，呼吁区内车主踊跃参与，为车辆添加多重保障。

元朗警区联同元朗扑灭罪行委员会于4月推出「元朗智车保计划」，向区内电单车车主派发包含防盗锁及定位装置的「智车保险包」。