警新界北总区举办反诈月 周一鸣：防骗宣传如疫苗　吁全民携手共筑防护网

新界北总区于今日（11日）举办「反诈月启动礼 X 大汇演 2026」，联乘多间「防罪联盟计划（Project HERO）」成员及社区伙伴，全方位把防骗宣传融入市民日常生活，提升大众防骗意识，携手筑起社区防护网。

警务处处长周一鸣在致辞时指出，诈骗案已成为主要罪案类型，骗徒善于利用社交平台及即时通讯工具快速散播特点，并以假网站、假连结等方式行骗，甚至利用人的感情博取信任，行骗手法和剧本时刻在变。他形容骗案犹如病毒，而防骗宣传则好比疫苗，要防骗疫苗发挥最大功效，就必须靠多人共同参与「接种」，要靠大家接收资讯，愿意和懂得「停一停、想一想、查一查」，并主动提醒身边的家人和朋友，让社区建立更强大的反诈防护网。

警企合作 由外至内扩阔防骗网络

周一鸣更表示防骗的宣传教育工作不能够单靠警队，需要和企业、机构和社区共同合作。企业及机构除可协助向客户发放防骗资讯外，亦能透过内部渠道加强员工防骗能力，包括举办员工防骗讲座、分享骗案手法与风险提示，或以联乘形式与警方推出多元化防骗主题活动，让宣传不再是单向的「你听我讲」，而是共同参与，使防骗资讯更贴地、更入屋。

启动礼上，警方向新加入「防罪联盟计划（Project HERO）」的企业及机构致送感谢状；同时颁发「杰出防罪联盟成员」奖，以表扬长期支持计划的成员积极履行社会责任。

周一鸣指出，「HERO (英雄)」不一定是做惊天动地的大事，而是愿意在日常生活中行多一步，可以是多一句提醒、多一个讯息、多一场讲座、多一次合作。当大家的力量凝聚起来，骗徒就更难得逞。防骗工作是一场持久战，只要警队、企业、机构、社区和市民同心同行，骗徒就很难有机可乘。

下一场「防骗大汇演X防骗讲座」将于下周六（7月18日）下午3时至5时于屯门大会堂演奏厅举行，反诈月期间亦会于新界北多区举办社区防骗讲座。活动完结后现场观众均可获赠由多间防罪联盟企业赞助的「反诈月2026提子福袋」。