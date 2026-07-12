元朗警区「智车保」升级2.0 扩展至轻货私家车 伙驾院巩固社区防罪网

元朗警区联同元朗区扑灭罪行委员会于今年4月推出「元朗智车保计划」，透过向区内电单车车主免费派发包含实体防盗锁及智能定位装置的「智车保险包」，以打击区内的车辆盗窃案件。首阶段计划成效显著、市民反应踊跃，元朗警区决定将计划升级至2.0版本，将受惠车种扩展至私家车及轻型货车，并邀请到香港驾驶学院合作协助推广，不但巩固了社区防罪网络，更令防罪讯息由源头植根社区每个各落。

元朗警区刑事调查总督察冼珈瑶向《星岛》表示，计划推出短短两个月已接获近400次查询，反应热烈，计划亦成功强化了区内电单车车主的防罪意识，根据元朗警区今年1月至5月的罪案数字，区内涉及电单车的偷车案件，由去年同期的26辆大幅下降至仅有4辆，跌幅达八成五。

相关报道：元朗智车保｜追踪防范攻守兼备 警方不主动获取定位保障私隐

元朗警区与元朗区扑灭罪行委员会推出「元朗智车保计划」2.0，将对象扩展至私家车及轻型货车车主，并与香港驾驶学院合作，将防罪讯息由源头植根。刘骏轩摄

鉴于首阶段成效理想，为进一步扩大防罪防护网，元朗警区推出「智车保计划」2.0，将对象扩展至私家车及轻型货车。冼珈瑶指出，2.0的「智车保险包」继续向车主派发定位装置，可以将其放于车内隐蔽位置，一旦车辆不幸失窃，警方于取得车主同意下，透过即时定位数据作出跟进。

另外「智车保险包」内亦附送由元朗警区设计的防骗纪念品，「既加强防盗能力，亦提升防骗意识，做到『一石二鸟』的宣传作用。」区内私家车及轻型货车可以扫描警方海报或单张上的二维码(QR Code)进行申请，经审批后即可获得「智车保险包」，同时电单车的相关申请亦持续进行，多管齐下保障市民财产。

冼珈瑶强调，比起成功以定位装置追回失车，警方更希望透过计划宣传将防盗意识灌输予车主，并加强阻吓作用，真正做到「防患于未然」。

「智车保险包」由元朗区扑灭罪行委员会资助购买，元朗区扑灭罪行委员会主席陈建业表示，计划首阶段成效显著，加强了市民对防盗的警惕，过去亦有不少市民亲自向他查询申请方法，灭罪会必然继续鼎力支援，而随著计划扩展至私家车及轻型货车，相信能更有效防止偷车活动，未来亦会紧密与警方合作，持续将「防罪灭罪」的意识推广至市民大众。

另外，「智车保计划」2.0 邀请到在区内营运多年的香港驾驶学院加入，旨在让正在学车的学员及刚考获「车牌」的准车主，在「新牌仔」第一步起建立防盗意识，将防罪讯息由源头扎根。

香港驾驶学院行政总裁朱灿培表示，驾院对协助社区「防罪灭罪」工作义不容辞，优势在于透过高接触率协助宣扬防罪讯息，目前已于学院内放置宣传单张，导师亦会在授课时向学员讲解相关资讯；另外驾院会鼓励「新牌仔」的区内学员申请「智车保险包」，「有刚考获电单车牌的学员在知悉计划后反应热烈，随即透过警方领取了『保险包』。当他们成为车主，防盗意识早已植入心中。」

朱认为，「防罪灭罪」工作有赖「警、民、商」三方合作，由警方与灭罪委员会策划及牵头，而商户能发挥「因利成便」的优势，将各项计划带给市民用家，有效做到警民合作，为社群防罪出一分力。

记者 麦键泷