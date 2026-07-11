任警察学院结业会操检阅官 罗淑佩：今天毕生难忘 公职人员极大荣耀

文化体育及旅游局局长罗淑佩今日出席香港警察学院结业会操后，在其社交平台表示，对于结业的13位见习督察和131位学警来说，今天应该极之难忘，因为他们完成数个月艰辛严格的训练，正式开展警队生涯，她知道今天出席结业会操的所有长官、家人、朋友、嘉宾、同袍都会为他们感到欣慰和无比骄傲。

罗淑佩表示，对于她来说，今天也将毕生难忘，因为担任结业会操的检阅官是一个公职人员的极大荣耀。她的公务生涯中，虽然没有在保安局服务过，但三十多年来，几乎每个岗位都与警队合作无间。从回归前「中英联合联络小组」的会议保安、主办2005年世贸组织香港部长级会议、交通运输政策的制定和执行、打击滥用公屋，到去年启德体育园开幕，每一个重大任务，她和她的同事都与警队上下「拍住上」，协力同心，高效协作。

较少为人所知的，是自2007年开始，她每年都出席警察龙舟慈善赛支持AO龙舟队参赛，有几年甚至亲自落场与警队高层组成的「千帅龙」一较高下（当然输多少）！AO队得到「警龙」教练们十多年来悉心指导和照顾，从「姐手姐脚」锻炼成有资势有实际的团队！她与警队的深厚感情，也就从这些年来工作上、赛场上并肩作战的经历中，一点一滴累积而来！

「十五五」新征程下，香港要主动对接和服务国家发展、积极融入大湾区建设，安全、稳定、法治的社会环境是不可或缺的根基。警队作为维护法纪与社会秩序的中流砥柱，角色只会更加吃重，肩负的重任也更为重大。她期待在未来的日子继续与警队携手合作，为香港的繁荣稳定和安全一同努力。