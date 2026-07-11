Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

任警察学院结业会操检阅官 罗淑佩：今天毕生难忘 公职人员极大荣耀

突发
更新时间：15:36 2026-07-11 HKT
发布时间：15:36 2026-07-11 HKT

文化体育及旅游局局长罗淑佩今日出席香港警察学院结业会操后，在其社交平台表示，对于结业的13位见习督察和131位学警来说，今天应该极之难忘，因为他们完成数个月艰辛严格的训练，正式开展警队生涯，她知道今天出席结业会操的所有长官、家人、朋友、嘉宾、同袍都会为他们感到欣慰和无比骄傲。

罗淑佩表示，对于她来说，今天也将毕生难忘，因为担任结业会操的检阅官是一个公职人员的极大荣耀。她的公务生涯中，虽然没有在保安局服务过，但三十多年来，几乎每个岗位都与警队合作无间。从回归前「中英联合联络小组」的会议保安、主办2005年世贸组织香港部长级会议、交通运输政策的制定和执行、打击滥用公屋，到去年启德体育园开幕，每一个重大任务，她和她的同事都与警队上下「拍住上」，协力同心，高效协作。

较少为人所知的，是自2007年开始，她每年都出席警察龙舟慈善赛支持AO龙舟队参赛，有几年甚至亲自落场与警队高层组成的「千帅龙」一较高下（当然输多少）！AO队得到「警龙」教练们十多年来悉心指导和照顾，从「姐手姐脚」锻炼成有资势有实际的团队！她与警队的深厚感情，也就从这些年来工作上、赛场上并肩作战的经历中，一点一滴累积而来！

「十五五」新征程下，香港要主动对接和服务国家发展、积极融入大湾区建设，安全、稳定、法治的社会环境是不可或缺的根基。警队作为维护法纪与社会秩序的中流砥柱，角色只会更加吃重，肩负的重任也更为重大。她期待在未来的日子继续与警队携手合作，为香港的繁荣稳定和安全一同努力。

 

最Hit
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
时事热话
5小时前
欧锦棠嘲「雪糕党」疑引出当事人 私讯要求阿棠删Po惹热议 网民：原来佢哋知丑？
欧锦棠嘲「雪糕党」疑引出当事人 私讯要求阿棠删Po惹热议 网民：原来佢哋知丑？
影视圈
19小时前
01:34
狗只入食肆｜百份百餐厅锦英分店退出计划：店面空间有限
社会
7小时前
世杯4强英格兰对挪威因极端天气，迈阿密预计有雷暴或需延迟开赛。美联社/路透社
世界杯2026｜世杯8强英格兰对挪威或延迟开赛 迈阿密极端天气预计有雷暴
足球世界
4小时前
平绝全港? 深水埗街坊粥店 超平早餐获千人赞好 $12炸两、$10炒面 网民：10年前价嚟㖞 
平绝全港? 深水埗街坊粥店 超平早餐获千人赞好 $12炸两、$10炒面 网民：10年前价嚟㖞 
饮食
7小时前
世界杯未踢完已劲输$30万 月入万七保安赌波泥足深陷 走火入魔急求「呢样嘢」震惊网民｜Juicy叮
世界杯未踢完已劲输$30万 月入万七保安赌波泥足深陷 走火入魔急求「呢样嘢」震惊网民｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「EYT姊妹花」斑斑庆祝胞姊75岁生日 森森高颜值儿子罕曝光 神复制妈妈优秀基因
01:19
「EYT姊妹花」斑斑庆祝胞姊75岁生日 森森高颜值儿子罕曝光 神复制妈妈优秀基因
影视圈
2小时前
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
旅游
2026-07-10 11:33 HKT
周星驰新作功夫女足首日排片详达22.6万场，创中国影史暑期档纪录。
01:06
功夫女足｜周星驰新作首日排片达22.6万场 创中国影史暑期档纪录
即时中国
6小时前
01:40
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 私隐署：已要求平台停止披露有关录影片段
社会
6小时前