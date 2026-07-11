大埔警区跨部门反黑截财源 扫淫窟赌档油站 拘65人

大埔警区于本月9日至10日联同消防处及入境处展开代号 「捷航」的行动，以打击区内三合会的非法收入来源。行动中共拘捕65人，包括11名性工作者及54名涉及非法赌博人士，另3名营运非法加油站的人士被捣破。据了解，有关场所由黑社会新义安及和胜和操控。

大埔警区助理指挥官(刑事)吕思灏警司表示，今年7月9日及7月10日，大埔警区联同消防处及入境处，进行了一连两日，行动代号名为「捷航」的反黑行动，目的是打击三合会的非法收入来源。

根据线报及调查得知，大埔及上水区有黑社会分子利用区内不同的唐楼单位作掩饰，改装成为非法麻雀档；又或者趁世界杯期间操控非法赌波活动，收受外围赌注。黑帮分子亦有操控由中国内地或者东南亚国家来港的女子进行卖淫，甚或罔顾市民的生命及财产安全，在区内设立非法加油站，在缺乏安全同消防设施的情况下谋取暴利。

行动中，警方在大埔及上水区内总共捣破5个非法赌档，搜查两个涉及非法卖淫的单位，以及捣破一个占地3,000呎的非法加油站。行动中，三个执法部门总共拘捕65人，包括11名非本地的性工作者、54名涉及非法赌博人士，票控3名营运非法加油站人士，当中共检获11部电动麻雀枱、22副麻雀、港币11,680赌款，以及超过18000公升非法燃油。

大埔警区行动主任梁晏瑜总督察表示，警方于本月9日，联同入境事务处联合打击卖淫行动，目标重点打击区内的非法卖淫活动及违反逗留条件的人士。行动中，警方派出探员以乔装的方式，针对大埔及上水区内合共四个非法卖淫场所、以「违反逗留条件」罪拘捕拘捕共11名女子（29岁至46岁），其中包括10名中国籍女子及一名越南籍女子。所有被捕人士经扣留调查后，已经转交入境事务处跟进。

警方留意到，犯罪集团会租用区内的旧式大厦作非法赌博或卖淫活动，因大厦保安相对较差、租约相对弹性。大埔警区进行情报分析及展开深入调查、锁定区内出租用作非法赌博或卖淫的单位，进行今次的行动，及要求业主停止容许名下的单位作非法赌博或卖淫用途，否则将会承担相关的责任。

警方重申，减少非法赌博或卖淫场所对打击三合会的非法活动是非常重要的。警方将会持续进行反非法赌博及扫黄行动，务求在不同层面打击三合会犯罪集团及他们的产业链，目的是从根本做起，不断去打击区内因非法活动所衍生的社区问题。

根据香港法例第148章《赌博条例》第15条，任何人不得身为任何处所或场所的拥有人、租客、占用人或管理人，明知而准许或容受该处所或场所或其任何部分，开放、维持或使用作为赌场；或明知任何处所或场所或其任何部分将会被开放、维持或使用作为赌场，而以主事人或代理人身分出租或同意出租该处所或场所，即属违法，一经定罪，可判监禁7年。

根据香港法例第200章 《刑事罪行条例》第143同埋145条，任何人身为业主或该处所的租客或其代理人，准许或容许处所全部或部分的面积作卖淫用途，即属违法，一经定罪，可判监禁7年。

消防处（危险品执法）梁楠卓消防队长表示，消防处一直与香港警察保持紧密合作，透过跨部门协作及情报分享，就非法燃油转注活动共同制订针对性的打击策略。今次行动期间，消防处整合及分析来自不同渠道的情报，进行针对性部署，在位于上水马适路的一个露天停车场捣破非法加油站，一共检获约一万五千升柴油同一批入油工具，当中截获三名涉案人士，年龄介乎49至70岁，涉嫌违反《消防（消除火警危险）规例》、《危险品条例》及《危险品（管制）规例》，将会被检控。消防处亦已将涉案嘅柴油及工具检走，并会向法庭申请充公。

非法加油站未有装设加油站专用的消防设备，亦欠缺妥善管理，一旦发生意外，如泄漏、火警、甚至爆炸，都会对周边的市民，甚至在附近的建筑物构成非常严重的威胁，如果在位于市区，后果就更不堪设想。该露天停车场附近有住宅屋苑，不法分子为图取私利，罔顾附近住户同其他市民安全，消防处对这类行为绝不姑息，必定会果断执法，依法追究。

根据《危险品条例》及《消防（消除火警危险）规例》，过量储存危险品及经营非法加油站即属犯罪，违者一经定罪，最高可被判罚款10万元及监禁6个月。

消防处再次呼吁，市民切勿光顾非法加油站，以免助长不法分子继续经营。市民如果发现有怀疑非法燃油转注活动，例如有可疑车辆长时间停泊于路边；车上载有油缸、油喉、油枪、电泵等工具；现场传出浓烈汽油气味；有处所外频繁出现车辆短暂停靠、或出现疑似等待入油的车龙等，毋须犹豫，可即时透过消防处「火警危险电子投诉平台」上的「『油击』举报眼」或24小时举报热线5577 9666作出举报。