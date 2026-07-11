外判商车辆屯门入鬼油 入境处：不会姑息不当行为

油价高企，司机非法入「鬼油」趋普遍，网上日前疯传一张相片，一辆挂有入境处徽章的白色小巴，怀疑在非法油站加油，引起网民热议。据了解，消防处随即跟进事件，扫荡一个位于屯门的「鬼油站」，检获约800公升柴油。入境处则承认该车辆是承办商车辆，责成外判承办商交代事件及配合执法部门调查。

挂有有入境处徽章的白色小巴怀疑入鬼油。fb：大埔 TAI PO

该相片显示，当时一辆白色小巴停在一个鬼油站旁，油站男职员戴鸭舌帽及口罩，正为小巴加油，小巴车头则摆放一个入境处徽章，显示该车可能为入境处提供接载服务。

事件引起网民讨论：「租街车嚟咋，油钱食自己架，边度平就入边度架啦」、「应该系入境处外判车，入境处职员系口岸返工，佢哋要口岸开之前埋位，𠮶下应该无公共交通工具。」、「这是外判车，责任在于司机。只是入境处的租车。」、「外判车，投标，白菜价价者得，份合约衹够司机，车辆维修支出，入油都未够」。

入境处回复《星岛头条》查询时证实，就网上流传有关入境处的外判承办商怀疑有违法或不当行为一事，入境处经初步了解后，得悉该承办商车辆当时并无执行职务。入境处已主动联络相关执法部门作跟进调查，并责成外判承办商交代事件及配合执法部门调查，同时向承办商重申不允许他们在非执行公务时，在未经授权下无故展示入境处的部门徽章及有关字眼，并强调不会姑息任何违法及不当行为。入境处一直要求承办商及其员工必须遵守香港法律，如发现任何违法或不当行为，必定会严肃追究。

消防在屯门浩福街捣破有关非法油站。

此外，消防处表示，在网络巡逻期间发现一宗怀疑非法燃油转注活动个案，随即主动展开调查，期间入境事务处亦主动提供相关资料。消防处人员透过情报分析，迅速锁定怀疑非法油站的位置，并于前日（9日）下午在屯门浩福街捣破该非法油站，检获约800公升柴油。消防处已检走涉案的柴油，并会向法庭申请充公。

行动中，消防处人员发现一辆持牌危险品油缸车及大批入油工具，并截查两名男子及一名女子。他们怀疑从事非法燃油转注活动，涉嫌违反《消防（消除火警危险）规例》、《危险品条例》及《危险品（管制）规例》，将会被检控。消防处亦会根据入境处转介个案资料进行调查。

为保障公众安全，消防处已暂停相关危险品油缸车的牌照。消防处会继续进行调查，包括针对该危险品油缸车的持牌人展开调查，如发现任何违规情况，消防处定必严厉执法。