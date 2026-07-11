新款爆旋陀螺│发烧友通宵排队为购心头好 逾200人等开售 防混乱警维持秩序
更新时间：11:42 2026-07-11 HKT
发布时间：11:42 2026-07-11 HKT
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玩具代理商今早(11日)早上11时起开售最新款爆旋陀螺（Beyblade），不少狂热玩家昨晚（10日)无惧高温通宵排队争购新款产品。有玩家直言不接受「炒到天价」而不惜瞓身排队等开售，未开售前，代理商旗下各分店已有逾200人排队等候。《星岛头条网》记者今早到乐富广场A区视察，发现有200多人排队等开售，现场秩序良好，未有混乱，亦有警员到场维持秩序，各发烧友买得心头好，不禁喜上眉梢。
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其中陈同学昨晚9时已到场排队，通宵达旦亦未有倦容，可能与买得心头好有关，他笑言开心之后都是开心，但只买到心目中其中一款，未能买到自己挚爱的一款，他又说「一只会自己收藏，另一只用来炒卖。」
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