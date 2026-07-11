惩教署：推行沿途有理更生计划成效令人鼓舞 14名青少年在囚人士下周迎DSE放榜

惩教署自2021年起推行「沿途有『理』」计划，协助受激进思想影响而犯罪的在囚人士及更生人士，重建正确价值观。惩教署多位官员日前接受电台节目访问，详细介绍了署方为在囚及更生人士提供的各项支援计划，以及在社区推动预防犯罪教育的最新进展，展现了「惩」与「教」并重的更生理念。

沿途有理计划 助更生青年亲历国家发展

惩教署惩教事务监督林赐良在访问中指出，针对因黑暴事件或违反国安法入狱人士的特殊更生需要，署方于2021年推出「沿途有『理』」计划。该计划主要围绕三个方向，包括加强认识中国历史与国民教育、重整心理及价值观，以及重建生涯规划与家庭关系。林赐良强调，所有更生活动均属自愿参与。

在该计划下，惩教署于2026年先后组织了两次大湾区交流团，分别带领触犯相关罪行、正接受监管的男女青年更生人士前往内地体验。林赐良透露，不少年轻人过去对内地存有刻板误解，甚至许多人是第一次乘坐高铁。然而在亲眼目睹内地的经济与科技发展后，他们的态度由起初的拘谨被动转为投入，并对国家的进步感到自豪与心悦诚服。署方未来将视乎名额，继续为有需要的青年提供常规回乡证的申请协助与交流机会。



立德学院打破传统 文凭试考生迎放榜



除了出狱后的监管与交流，惩教署在院所内亦积极创造进修机会。惩教署二级校长萧佩芬介绍了由署方、赛马会及香港都会大学合作成立的「立德学院」。该学院为21岁或以上的成年在囚人士提供一年全日制的应用教育文凭课程。这项计划打破传统，允许学员以全日制学生身份「用读书代替工作」，并安排都大老师进入监狱授课。学员在上课时会穿上特制校服，有效提升了他们的学生身份认同与学习纪律。

随著中学文凭试即将于7月15日放榜，萧佩芬透露今年共有14名青少年在囚人士参与考试。根据过往纪录，在囚人士的文凭试及格率超过八成，过去三年更有超过12名青少年在囚人士成功升读本地大学课程，成绩令人鼓舞，这将为他们日后重投社会打下坚实基础。

惩教先锋深耕社区 暑期远赴一带一路国家



在社区教育方面，总惩教主任李兆安介绍了旨在向青少年宣扬「爱护家国、奉公守法、远离毒品、支持更生」四大讯息的「惩教先锋计划」。该计划包含「监狱任务」、「丝绸之路」及「禁毒360」等十二个多元化项目，透过校本训练与公开招募双管齐下。

截至今年3月31日，制服团队「惩教先锋领袖」已累积754名成员，而非制服团队「Captain Gor 同学会」的登记会员人数更达到1352人，对象涵盖大批中小学生。

为了响应2025年特首施政报告中关于鼓励青少年制服团队到访「一带一路」国家交流的政策，李兆安透露，惩教署将于今年暑假组织交流团，带领年轻人远赴泰国及哈萨克斯坦参观访问。他期望透过走访这些具备重要战略意义的地区，能协助本地青少年拓宽国际视野，深入了解国际形势与国家战略，从而将自己装备成为日后贡献国家与香港的栋梁。

惩教署惩教事务监督林赐良在本台节目表示，计划包括前往内地交流，今年以来共举办两团、带领28名更生人士，前往大湾区参观，让他们更掌握国家发展情况。他表示，参加者最初表现拘谨及被动，在参观历史景点及企业期间，有人开始主动提问，甚至拍照拍片记录，更形容对内地印象改观，发现当地比印象中干净、人民亦有礼貌，经济及科技发展较想像中好、甚至超越西方国家，感到自豪及心悦诚服。