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青衣男遭菲佣丈夫持刀袭击刺头伤送院 凶徒逃走同日被捕

突发
更新时间：08:35 2026-07-11 HKT
发布时间：08:35 2026-07-11 HKT

青衣发生涉及外佣的持刀伤人案。昨日（10日）晚上11时许，长青邨青梅楼一户民居内，一名52岁陈姓男户主与家中聘用菲律宾籍外佣的丈夫，爆发激烈口角。期间菲汉情绪失控，冲入厨房擸起一把长达27厘米的水果刀多次刺向陈男，他头部受伤淌血，菲汉行凶后随即逃离现场。警方接报后在附近一带展开搜捕，最终在寓所对开一个公园成功将涉案菲汉制服拘捕。

案情显示，涉事遇袭的男伤者为52岁本地男子，与家人同住于青衣长青邨青梅楼一单位。他们聘有一名36岁的菲律宾籍家庭佣工。

据了解，事发时菲汉到陈男寓所找寻妻子，期间菲汉与陈男发生口角，菲汉情绪激动下在厨房攞起27厘米长水果刀，多次刺向陈男头部，菲汉袭击后逃离现场。陈男头部有多处2至3厘米的𠝹伤伤口，清醒由救护车急送玛嘉烈医院接受治理。 其后，警方在屋邨内以涉嫌「伤人」罪名将该名31岁菲籍男子拘捕， 案件交由葵青警区刑事调查队第四队调查。

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