代理商今早售新款陀螺掀热潮 逾百人懒理酷热警告通宵排队  玩家：唔想食炒价

本港酷热天气警告持续生效，惟大批爆旋陀螺（Beyblade）的狂热玩家为了心头好，无惧高温通宵排队争购新款产品。据了解，本港一家主要玩具代理商于今日（11日）早上11时起，在旗下各区分店正式开售最新推出的3款爆旋陀螺，由于该批陀螺早前已有玩家透过其他非正式途径流入本港，市场更一度将其「炒到天价」，一众尚未购得心头好的玩家为免「挨黄牛炒货」，纷纷在各分店外通宵达旦排队，场面震撼。

旺角乐富两店涌现数百人龙 玩家大赞新陀螺强势属Meta

《星岛头条》记者于今日凌晨时份，分别前往该玩具代理公司位于旺角及乐富的分店实地视察。现场目测两处分店至少各有过百人无惧炎热通宵留守，人龙秩序井然，未见混乱，许多人虽等得汗流浃背，但依然情绪高涨。

其中，旺角分店位于弥敦道700号T.O.P商场1楼，虽然商场早已关门，但门外已挤满约100人排队，人龙长到需要「转弯」绕住舖位排开。从事文职的袁先生表示，自己于今年3至4月才刚刚「入坑」，昨晚10时许便特意前来排队，他笑言虽然自己怕热且当场「出晒汗」，但为了心头好，完全不介意在酷热环境下带同风扇消暑。

代理商在旗下各区分店正式开售最新推出的3款爆旋陀螺。

刚毕业的黄先生则拥有11年玩陀螺经验，昨晚11时抵达现场。他激赞今次最新款的爆旋陀螺设计「劲而且型」，更直言「唔想食炒价」才抵受高温排队。市民黄先生亦大赞今次新机体「比较Meta（意指顺应主流强势战术）、比较强势」，所以放工后便立即赶来。有中六学生陈同学慨叹，现时市场上的黄牛价已被疯狂炒高至600至700港元，而代理商的原价仅约180元，两者相差数倍，故宁愿去便利店买饮料降温也要坚持排队。

乐富现场有人赤裸上身 中五生笑言：证明陀螺战士热血

至于乐富广场A区3楼的分店，商场虽网开一面安排玩家进入室内排队等候，但凌晨时分冷气变弱，加上现场聚集了约150名玩家，现场空气非常闷热。部份人携带手提风扇，更有人热得索性赤裸上身，不少玩家甚至「争取时间」当场就地对战玩陀螺。

现场排队的中五学生Anson上衣湿透，他表示自己昨日傍晚8时许已和两名朋友到场，虽然过程「好热」，但他笑言「证明陀螺战士热血，热系阻挡唔到我哋」。中二生KFC和朋友更自备充气床坐在地上等候，他坦言自己「无钱、唔想食炒价」，宁愿通宵排队并希望可以「心静自然凉」。另一名中二生Marcus亦慨叹「黄牛炒得好劲」，自己昨日傍晚6时许已到达，对买到心头好充满信心，他更指「打机好闷」，和朋友面对面玩陀螺交流更开心。与此同时，社交网络上亦疯传全港其他多间分店同样涌现排队人潮，反映此股陀螺狂热已席卷全港。