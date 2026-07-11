强台风巴威威胁台日浙闽 今明高铁及多间航空公司班次延误或取消（附列表）

强台风巴威（BAVI）正步步迫近台湾及日本冲绳一带，另外香港天文台表示， 巴威今日（11日）将横过台湾以东海域，随后移向浙江南部至福建北部一带。受到恶劣天气与内地铁路单位调度影响，本港海陆空交通今明两日（11及12日）首当其冲，高铁多班前往华东及广东的列车宣布取消；本地四间航空公司亦宣布取消或延误数十班来往台北、高雄、冲绳、上海等地的航班，大批旅客行程受阻。航空公司的票务部门已紧急启动应变机制，为受影响旅客免手续费安排更改机票或退款。

高铁长途线大停摆 上海福州等列车悉数取消

陆路交通方面，高铁香港西九龙站接获内地铁路单位通报，因应强台风巴威的外围风雨及安全考虑，今日及明日（11日及12日）多班跨境长途列车被迫取消，其中包括来往上海虹桥站、福州站以及部分来往广州南站的班次。港铁呼吁前往内地的旅客在出发前，透过12306网站或高铁网页查阅最新的列车班次资讯。

四大航企暂停台日及华东线 国泰取消逾三十班机

航空交通方面同样陷入混乱，台湾、日本冲绳及内地华东地区（包括上海、杭州、宁波、福州、温州及舟山）的航班几近停摆。

国泰航空、香港快运（HK Express）、香港航空及大湾区航空昨日起陆续宣布调整今日的航班。当中以国泰的航线影响较大，一口气取消了超过30班来往台北、高雄、上海浦东及杭州等地的航班；香港快运及香港航空来往台台两地的多个早机及中午后班次亦悉数取消，前往冲绳及石垣岛的班次则普遍延误至傍晚或明日方能起飞。

大湾区航空亦宣布取消台北及舟山航班。四大航企均强调，已推出特别票务政策，豁免受影响旅客更改行程、转航线或退票的手续费。

天文台料巴威移向浙江 本港高温达35度触发骤雨

虽然强台风巴威未有直接吹袭本港，但其威力不可小觑。天文台预计，巴威今日移向浙江南部至福建北部后，其外围强烈的下沉气流将全面笼罩广东沿岸。

受其影响，本港今明两日天气大致晴朗，但同时会迎来极端酷热的天气，市区最高气温预料高达35度，新界地区更会再高一两度。天文台警告，极端高温极可能在局部地区触发突发性骤雨及狂风雷暴，提醒市民外出除要注意防暑防晒外，亦需留意天气突变。

受强台风巴威影响 7月11日高铁列车取消安排

来往目的地 受影响日期 班次安排 上海虹桥站 7月11日、7月12日 全面取消 福州站 7月11日、7月12日 全面取消 广州南站 7月11日、7月12日 部分列车取消

受强台风巴威影响 7月11日航空公司航班最新安排

1. 航班取消

航空公司 目的地 涉事航班编号及原定起飞时间 香港快运 高雄 UO130 (08:00)、UO136 (12:45) 台中 UO192 (07:55)、UO102 (09:30)、UO172 (11:05) 台北 UO110 (10:55)、UO112 (12:35)、UO114 (14:55)、UO116 (18:40) 香港航空 台北 HX252 (09:15)、HX254 (12:55)、HX260 (16:20)、HX282 (18:50) 国泰航空 台北 CX422 (07:10)、CX488 (08:00)、CX564 (08:10)、CX530 (08:35)、CX466 (09:00)、CX450 (09:55)、CX494 (10:10)、CX5110 (10:55)、CX400 (13:10)、CX420 (13:35)、CX472 (15:45)、CX402 (18:15)、CX464 (19:20)、CX408 (22:50) 台中 CX5172 (11:05) 高雄 CX432 (08:35)、CX424 (11:05)、CX5136 (12:45)、CX458 (16:35)、CX448 (21:40) 上海浦东 CX360 (13:40)、CX380 (15:00)、CX364 (17:25)、CX362 (19:20)、CX302 (21:05) 宁波 CX956 (11:00) 杭州 CX958 (07:45)、CX960 (12:15)、CX962 (16:00)、CX964 (20:10) 温州 CX384 (08:30) 福州 CX914 (08:30)、CX990 (17:40) 大湾区航空 台北 HB702 (08:00)、HB704 (18:30) 舟山 HB866 (08:25)

2. 航班延误 / 更改起飞时间