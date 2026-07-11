坚尼地城爆食水管 多栋幢大厦停水 居民质疑11小时后始抢修

坚尼地城周五（10日）发生大规模爆水管事故，导致西区多幢住宅大厦一度陷「水荒」。昨日早上7时22分，警方接获报案，指坚尼地城士美菲路71至77号嘉辉花园对开的上斜马路地底，一条主要食水管突然发生爆裂。现场马路凹陷，造成面积约1米乘1米的地下水坑，大量食水夹杂泥沙涌出，警员赶抵现场了解后，随即通知水务署派员到场关闭水掣，影响所及，附近一带约11幢大厦的食水供应被切断。

波及11栋住宅和工业大厦、社区中心 关爱队及义工出动送水上楼

《星岛头条》记者于周六（11日）凌晨到现场了解，士美菲路有水务署人员在掘地抢修水管，区内一带大厦多已回复食水供应，只余下士美菲路71至77号嘉辉花园其中一座楼未恢复。

据中西区区议员王倩雯周五在社交平台讲解，是次突发紧急暂停食水供应影响的范围甚广，当中包括士美菲路71至85号（单数）、12至50号（双数）、蒲飞路38至40号（双数）及27号，以及龙华街2号。

受波及的建筑物多达11幢住宅及工业大厦，包括嘉辉花园、翠丽苑、时美阁、宝德大厦、华辉大厦、士美菲园、美华大厦、慧华阁、蒲辉苑、新发大厦、祥兴工业大厦，以及明爱莫张瑞勤社区中心。由于停水期间正值下午至傍晚的居民用水高峰期，中西区民政事务处、水务署、地区关爱队及义工团体随即动员，在现场的水车及水箱协助居民接水，并为行动不便的有需要长者及居民「送水上楼」。

全市唯一往医院快线 封路图则需警务处审批

对于有部分街坊在网上强烈质疑，为何水务署在早上接报后，竟延至傍晚6时许、事隔近11个小时才正式展开抢修工程。消息指，因事发的士美菲路现场只有上斜及下斜共两条行车线，同时该处是西区前往玛丽医院的最快及核心救护车路线，为免轻率封路导致救护车延误，水务署必须根据警务处的专业建议紧急修改工程图则，经多方慎重研究如何在维持交通运作的前提下实施封路，故需时审批封路许可。

直到昨晚11时06分，运输署正式宣布，因应水管紧急维修，士美菲路近蒲飞路已实施单线双程行车措施。由于该处距离玛丽医院仅约5分钟车程，现场交通一度非常繁忙。

预计今早六时全面复水 水务署设多处水车水箱应急

经水务署工程人员漏夜通宵掘路抢修，大部分受影响大厦已于昨晚10时起陆续恢复供水。然而，位于事发核心地点的嘉辉花园，还有一座楼至深夜仍然未能恢复食水供应。

水务署在官方网站交代最新进展，预计整项紧急维修水管工程将于今日（11日）早上6时左右全面完工并恢复正常供水。水务署目前仍在现场一带放置多个水车及水箱供居民及商户取水应急：

水车位置：

龙华街近士美非路50号 龙华街2号救护站 嘉辉花园停车场士美菲路71至77号

水箱位置：