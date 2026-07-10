中九龙绕道拖头自炒｜疑烟斗状危险摆货陷「死亡摇摆」肇事 当局将追讨隧道维修费

中九龙绕道油麻地段往油麻地方向，今日（7月10日）早上9时许，管道内一部运载建筑预制组件的拖头疑失控自炒，车上两个大型混凝土组件堕地，其间损毁隧道管壁。网上片段所见，当时拖头未有按运输署守则摆货，将大型组件「烟斗状」放置在拖架车尾，怀疑因而令拖架重心不均，头轻尾重，行驶时陷入「死亡摇摆」而失事。路政署表示，正点算相关损毁部件数量，会按既定程序向相关人士追讨维修费。

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当局守则列明摆货须平均配重

据了解，涉事拖头最初是运载4件预制组件，然而在启德卸下较前两个组件后，拖头没有重新摆货便继续行程，怀疑因此导致拖头配重不均，驶至中九龙绕道时车身摇摆导致意外。根据运输署《车辆载货守则》例子，如以一辆40呎拖架运载一件20呎货物，会令重量分布不平均，此举极为危险， 绝不可取。拖架长度应配合货物长度 ，令货物重量平均分布。然而，如以一辆40呎拖架运载两件20呎货物，而其中一个已在途中的落货点卸下，则应将余下货物重新安放在拖架的中间位置，才可继续行程。

运输署指出，虽然货柜车司机很难干预货物的装箱方法，尤其是海外进口的货物，但如果很明显有不安全情形，便不应接受。货物没有适当装载，会影响车辆的稳定性，导致车辆失控或翻侧 ，产生严重后果。因此，相关各方都应谨慎从事 ，确保货物装载达到最高安全标准 。

当局凌晨单管双程行车抢修路面

路政署回复《星岛头条》查询时表示，意外后署方随即派员到场检查，确认隧道管道内约15米长的范围有墙面板及支架受损，管道内壁主体结构及内部系统则未有受到破坏，管道结构安全。此外，事故亦导致部分路面受损，需要安排重铺。

针对是次意外造成公共道路设施损毁，署方会按既定程序向相关人士追讨维修费用。由于署方现正点算相关损毁部件数量，现阶段暂未能提供预计维修费用。

中九龙绕道。资料图片

路政署续指，事发后署方承建商联同隧道管理公司立即移除损毁的墙面板及清理路面，并在完成清理搁置在现场的两件预制组件后，进行临时修补损毁较严重的路面，其间隧道西行管道慢线临时封闭。有关紧急维修工程完成后，受影响路段已于下午4时半恢复全线行车。

路政署指出，为尽量减低路面重铺工程对交通的影响，署方已安排承建商今晚深夜至明日（7月11日）清晨时分重铺路面，届时隧道管理公司将实施单管双程行车安排，以配合维修工作。署方亦会继续与相关部门紧密联系及协调，以尽早安排维修隧道墙面板。