入境处全港打击黑工 一星期连拘29人
更新时间：21:11 2026-07-10 HKT
发布时间：21:11 2026-07-10 HKT
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入境处于7月3至9日在全港多区打击非法劳工，包括「曙光行动」、「促进行动」以及联同警务处执行的「冠军行动」。行动中，调查人员搜查了多个目标地点，包括餐厅、货仓及按摩店等，共拘捕20名怀疑非法劳工、6名雇主及3名逾期逗留人士。
被捕怀疑黑工共9男11女（29至69岁），当中3男持「行街纸」，另有2女涉嫌行使及管有怀疑伪造身份证。涉案雇主为2男4女（39至53岁）。被捕逾期逗留人士为2男1女（40至44岁）。有关涉案雇主的调查仍然在进行，入境处不排除有更多人被捕。
入境处提醒市民，可使用举报非法劳工专线（185 185）、传真（2824 1166）、电邮（[email protected]）、或入境处「网上举报违反入境条例罪行」网上表格，向入境处举报雇用非法劳工活动。
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