旺角砵兰街私家车逃捕 连撼多车直撞冰室 警拘两疑犯检获毒品
更新时间：19:47 2026-07-10 HKT
发布时间：19:47 2026-07-10 HKT
发布时间：19:47 2026-07-10 HKT
旺角砵兰街近山东街今日（7月10日）下午6时许，一部私家车怀疑逃避警方截查，撞到多部车辆后，直铲行人路猛撼上址一间冰室，导致店舖外墙玻璃碎裂，私家车司机及乘客更肇事逃逸。据了解，其中乘客逃走时慌不择路，怀疑被其他途经车辆波及撞到。
至晚上7时许现场所见，警员成功拘捕两名疑犯，据悉为私家车司机及乘客，并将其黑布蒙头押到私家车旁搜证，亦有警犬在场协助。警方其后在私家车检获一批毒品，然而确实种类及数量仍在点算，案件仍在调查。
冰室食客惊魂：第一时间弹开！
网上片段所见事发时大批警员在场，分别正在追捕疑犯及救治倒地伤者，有附近目击者称当时听到喇叭声，有个警员大叫「唔好走」，然后几下「嘭嘭」声，由于不明所以，一度担心是枪声有流弹，因此即使在室内也大惊蹲下躲避。亦有冰室食客表示目睹车辆撞舖一刻，「我就坐正隔离位，第一时间弹开」，幸未有大碍。
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