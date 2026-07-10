旺角砵兰街毒品车逃捕 连撼多车直撞冰室 警拘无牌危驾司机及乘客

本港一星期发生两宗毒品车狂飙案件。旺角砵兰街近山东街今日（7月10日）下午6时许，一部私家车怀疑逃避西九龙总区交通部人员截查，撞到两部私家车后，直铲行人路猛撼上址一间冰室，导致店舖外墙玻璃碎裂，私家车司机及乘客更肇事逃逸。据了解，其中乘客逃走时慌不择路，意外盆骨受伤。

至晚上7时许现场所见，警员成功拘捕两名男疑犯，据悉为38岁姓郑司机及46岁姓曾乘客，并将其黑布蒙头押到私家车旁搜证，亦有警犬在场协助。警方其后在私家车检获一批毒品，包括可卡因及冰毒。最终，司机涉危驾、藏毒、贩毒、无牌驾驶及驾驶时没第三保被捕，至于乘客则涉嫌贩毒被捕。

冰室食客惊魂：第一时间弹开！

网上片段所见事发时大批警员在场，分别正在追捕疑犯及救治倒地伤者，有附近目击者称当时听到喇叭声，有个警员大叫「唔好走」，然后几下「嘭嘭」声，由于不明所以，一度误以为是枪声有流弹，因此即使在室内也大惊蹲下躲避，幸最后只是一场虚惊。亦有冰室食客表示目睹车辆撞舖一刻，「我就坐正隔离位，第一时间弹开」，未有大碍。

这是一星期内，第二宗毒品车狂飙案件。上周六（7月5日）下午4时许，一辆私家车由香港仔瀑布湾道开始高速逃走，经香港仔隧道一路逃至湾仔坚拿道天桥，期间连环撞及8辆车，包括警车、的士、中型货车及多辆私家车，最终在鹅颈桥一带被警方截停。35岁男司机涉嫌「狂乱驾驶」及「贩运危险药物」被捕，警方在车内检获约1.7万元毒品。

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