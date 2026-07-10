警破元朗贼窦拘4人 揭黑帮主脑伙内地韦家帮 连窃多区村屋逾350万元财物

警方昨日（7月9日）捣破一个本地人伙同内地「韦家帮」的爆窃集团，以「串谋爆窃」、「管有危险药物」及「非法入境」等罪拘捕3男1女（21至45岁），包括有黑社会背景的本地主脑，以及偷渡来港的内地成员。爆窃集团涉与19宗村屋及独立屋爆窃案件有关，损失金额约350万元。警方亦起回一批现金、饰物及爆窃工具。

新界南总区刑事部警司李木易表示，较早前透过情报主导发现一个自今年5月开始活跃全港各区的爆窃集团。他们专门针对远离市区、保安相对薄弱的村屋或独立屋。犯罪集团策划主脑为一名有黑社会背景的本地男子，他透过中间人招揽并安排内地爆窃成员偷渡来港，同时提供隐蔽临时住宿及交通工具，例如安排私家车接载成员前往目标地点犯案。

犯罪集团成员间分工明确，除了落手窃贼之外，亦有不同人分别负责提供车辆或藏身据点、驾驶私家车、「踩线」、「睇水」等等。犯罪集团专门挑选远离市区、邻近山边或地处偏僻的村屋或独立屋标。这类住宅通常邻里间距离较远，保安措施亦不足。另外，犯罪集团集中于黄昏傍晚时段（约下午5时至晚上8时） 出动，这段时间通常屋主尚未返家或外出用膳。

窃贼趁此防备最松懈阶段的「空窗期」，以铁笔等工具强行撬开窗户或大门门锁，潜入屋内大肆搜掠，主要选择体积细小、价值高昂且易于脱手的财物，例如现金、金器、名贵手袋、钻石首饰及名表等。涉案19宗案件总损失超过350万港元，其中损失最严重单一案件涉及92万元。

由于各宗窃涉及跨地域及集团式操控，警方高度重视。新界南总区刑事部接手后，经深入情报分析，及利用「锐眼计划」在内的大量闭路电视片段，透过分析车辆及人物行动轨迹，成功锁定爆窃集团的成员、车辆及逃走路线。最终警方顺藤摸瓜，成功锁定犯罪集团位于元朗区的临时窝藏据点，以及主脑成员的身份。

警方于昨天（7月9日）先后在元朗及天水围拘捕3男一女，包括主脑、负责爆窃的2名内地男子、以及负责提供车辆一名女子。据悉内地疑犯为「韦家帮」成员，其中一名内地男为偷渡来港。警方在元朗贼窝内，即场起回大批未被处理的赃物，例如现金、金饰及名贵手袋；同时检获螺丝批、铁笔等爆窃工具；以及小量毒品及吸食工具。目前行动仍在继续，警方不排除更多人被捕。

警方强调，会继续透过情报主导及科技侦查，严厉打击各类罪案，守护市民的财产安全。警方又呼吁市民，特别是村屋及独立屋住户，应该加强家居防盗措施，例如安装坚固门锁、窗花、铁闸、窗户感应式警报器、具备夜视及录影功能的闭路电视、坚固入墙式夹万等等；亦可考虑存放至银行保险箱，避免在家中存放大量财物；外出前应锁好门窗；与邻居建立良好关系，互相照应；如发现可疑车辆或人士徘徊，应立即通知警方。

