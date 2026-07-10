Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门安老院人瑞疑非礼后遇袭 社署接报跟进 信义会：院友身体情绪稳定

突发
更新时间：18:14 2026-07-10 HKT
发布时间：18:14 2026-07-10 HKT

屯门山景邨一间安老院6月17日向警方报案，表示一名女护理员6月8日怀疑被一名100岁老翁非礼，该名54岁女护理员亦涉嫌袭击老翁，两人双双被捕。社会福利署表示，已接报跟进事件，强调一旦发现违规会有相应行动。另外安老院所属机构基督教香港信义会回复时指出，涉事院友目前身体情况及情绪稳定，院舍正持续为其提供适切支援及跟进安排。 

涉事院舍为基督教香港信义会山景长者护理院。社署网页
涉事院舍为基督教香港信义会山景长者护理院。社署网页

社会福利署表示，社署安老院牌照事务处于今年6月中接获基督教香港信义会山景长者护理院通报一宗住客怀疑受虐事件，牌照处已跟进调查，包括突击巡查院舍、向院舍员工了解事件，及检视相关护理纪录等。院舍正按《处理虐待长者个案程序指引》处理事件及跟进有关住客的福利事宜。牌照处会继续跟进有关事件。如发现院舍有违规情况，牌照处会采取相应的执管行动。

相关报道：屯门安老院100岁翁疑换尿片时出手非礼 女护理拖鞋打脸还击 双双被捕

信义会则指出，高度重视今次个别事件。院舍早前已按社署既定指引，正式通报相关部门。涉事院友目前身体情况及情绪稳定，院舍正持续为其提供适切支援及跟进安排。 由于事件已交相关政府部门跟进调查，现阶段不宜就事件起因、具体过程或任何涉及人士作任何评论。信义会强调，其机构长者服务一向以人为本，致力同时保障院友及护理团队的安全与福祉。

安老院位于屯门山景邨。资料图片
安老院位于屯门山景邨。资料图片
最Hit
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史 网民翻狂躁黑历史
01:30
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史
影视圈
7小时前
居屋、绿置居、白居二2025｜ 搅珠结果出炉 即睇首10个号码
社会
9小时前
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
生活百科
7小时前
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
旅游
7小时前
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
00:31
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
突发
4小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
2026-07-09 15:10 HKT
原告大律师梁耀祥（左），律师侯振辉（右）。 王仁昌摄
乱过马路案审91天 辩方律师入禀告律政司等 律政司及原审控方大律师提出剔除申索
社会
4小时前
港男首战赌场赢$1400变狂倒$38万落海 输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
赢$1400变狂倒$38万落海 港男首战赌场输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
时事热话
8小时前
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
影视圈
3小时前
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT