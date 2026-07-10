屯门安老院人瑞疑非礼后遇袭 社署接报跟进 信义会：院友身体情绪稳定

屯门山景邨一间安老院6月17日向警方报案，表示一名女护理员6月8日怀疑被一名100岁老翁非礼，该名54岁女护理员亦涉嫌袭击老翁，两人双双被捕。社会福利署表示，已接报跟进事件，强调一旦发现违规会有相应行动。另外安老院所属机构基督教香港信义会回复时指出，涉事院友目前身体情况及情绪稳定，院舍正持续为其提供适切支援及跟进安排。

涉事院舍为基督教香港信义会山景长者护理院。社署网页

社会福利署表示，社署安老院牌照事务处于今年6月中接获基督教香港信义会山景长者护理院通报一宗住客怀疑受虐事件，牌照处已跟进调查，包括突击巡查院舍、向院舍员工了解事件，及检视相关护理纪录等。院舍正按《处理虐待长者个案程序指引》处理事件及跟进有关住客的福利事宜。牌照处会继续跟进有关事件。如发现院舍有违规情况，牌照处会采取相应的执管行动。

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信义会则指出，高度重视今次个别事件。院舍早前已按社署既定指引，正式通报相关部门。涉事院友目前身体情况及情绪稳定，院舍正持续为其提供适切支援及跟进安排。 由于事件已交相关政府部门跟进调查，现阶段不宜就事件起因、具体过程或任何涉及人士作任何评论。信义会强调，其机构长者服务一向以人为本，致力同时保障院友及护理团队的安全与福祉。

安老院位于屯门山景邨。资料图片