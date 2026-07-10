屯门警区夏日灭罪盛事　防骗「屯」夏水礼寓教于乐扎根青年

屯门警区及屯门区少年警讯今日于青晋农庄举行「防骗『屯』夏水礼2026」，以全港首创、六米高防骗吉祥物「提子」吹气滑梯为亮点，透过夏日玩水嘉年华形式，把防骗教育融入健康趣味活动，让百名台山商会学校学生在欢乐体验中建立防罪意识。

六米高防骗吉祥物「提子」吹气滑梯为亮点。

活动由屯门警区主办、屯门区少年警讯名誉会长会全力赞助，中央政府驻港联络办新界西区事务部李伟希先生、屯门警区指挥官马伟卿总警司、屯门区少年警讯名誉会长会主席汪敦敬博士MH、屯门区少年警讯名誉会长会副主席陈嘉辉太平绅士等嘉宾出席主礼。

屯门警区指挥官强调防骗从小做起

马伟卿总警司指出，打击骗案源头在于从小教育、从年轻做起。希望透过健康活动，令青少年建立防骗警觉，并将正确讯息带回家、影响身边人，形成社区防骗网络，有效在社区打击骗案。

小朋友参与玩水活动。

汪敦敬博士MH于致辞时表示，骗案手法如水花般层出不穷，警方特意以轻松玩水活动走进社区，让青少年牢记「提防骗子，由你开始」，透过少年警讯平台拉近警民关系，培育青年责任感及领导素质。

全港独有6米提子造型滑梯

是次活动亮点为全港独有，高6米的「提子造型滑梯」，象征「提防骗子」防骗形象，该滑梯稍后将会巡回屯门区校园展出，持续深化地区防骗宣传。

小朋友参与玩水活动。

活动举行气氛热烈的喷水启动礼，一众嘉宾与学生齐齐以水枪射水、抛出提子沙滩波，正式为活动揭开序幕。其后学生参与「防骗木头人」、「水枪补弹答口号」等竞技游戏，小朋友高声背诵「网友借钱唔好应，甜言蜜语系陷阱」、「陌生来电唔好乱，要转银纸即刻断」等贴地防骗金句，并牢记防骗热线18222。

活动在本月14号及16号会再次举行，继续以轻松、创新、互动的方式落实「教育一个学生、影响一个家庭」的防骗理念，为屯门区培育新一代「防骗小先锋」及灭罪伙伴，巩固平安社区根基。

多名嘉宾出席主礼。