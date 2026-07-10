退休银行高层玩「刷单任务」受骗 两个月内损失近350万元

警方过去一星期接获近30宗网上求职骗案，总损失超过800万港元。其中一名退休银行高层被诱骗参加「刷单任务」，最终损失近350万港元。

警方今日（7月10日）在防骗专页「守网者」表示，该名退休银行高层被Instagram一则「网上订酒店刷单，获取丰厚利润」的招聘广告吸引，留言表示有兴趣，其后骗徒透过手机通讯软件WhatsApp联络受害人。骗徒先要求受害人按入一条不明连结，并在该虚假网站登记，以参加刷单任务。受害人按指示多次将资金存入多个不明个人银行户口，以为是增值网站内户口。

警方提醒市民慎防网上求职骗案。FB：守网者

及后，虚假网站客服要求受害人提供银行户口号码，声称是提升户口级别。骗徒为搏取信任，曾在任务初期向受害人银行户口转入5万多元「利润」抛砖引玉，但其实此款项是受害人早前曾经转账的部分金额，并非真正获利。受害人在两个月内按指示，共转账70多次至20多个不明个人银行户口，最终损失接近350万元。

警方提醒市民，切勿轻信高回报刷单工作，切勿点击任何不明连结或网站。市民已可下载人工智能升级版「防骗视伏 APP」，协助评估诈骗风险。