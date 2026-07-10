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罗湖落马洲两女过关 分别走私活犬及濒危雀 海关及时截获

突发
更新时间：15:48 2026-07-10 HKT
发布时间：15:48 2026-07-10 HKT

香港海关人员昨日（7月9日）在落马洲支线管制站入境大堂，截查一名46岁返港本地女子，经检查后在其背囊内检获两只约值5000元的活雀鸟。渔护署人员查验后，确认该批雀属《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录所列明的濒危物种，在本港受《保护濒危动植物物种条例》所管制。该名女子因而被捕

落马洲一名女子透过背囊走私两只活雀鸟。海关图片
落马洲一名女子透过背囊走私两只活雀鸟。海关图片

同日，关员在罗湖管制站入境大堂，截查一名57岁抵港内地女子，经检查后，在其斜孭袋内检获一只约值3000元的非法进口活犬，该名旅客随即被捕。

两宗案件已转交渔护署跟进。海关呼吁市民，可透过24小时热线（182 8080）、专用电邮（[email protected]）或网上表格举报怀疑走私活动。

罗湖一名过关女子经斜孭袋走私活犬。海关图片
罗湖一名过关女子经斜孭袋走私活犬。海关图片

 

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