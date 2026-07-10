诈骗集团虚假投资程式骗款1100万元 警拘9男女

警方于昨(9日)展开代号「海涯」的执法行动，打击本地诈骗集团，以「串谋诈骗」及「洗黑钱」罪拘捕6男3女（19至55岁），牵涉17宗虚假投资应用程式骗案，涉款约1100万元。

警方新界北总区科技及财富罪案组高级督察姚国威表示，涉案诈骗集团于2025年11月至2026年3月期间，涉嫌在全港多区干犯最少17宗涉及虚假投资应用程式「FactorOne」的投资骗案，总骗款约1100万港元。而该集团涉嫌透过多个傀儡户口及其他渠道，清洗犯罪得益合共约8200万港元。

警方调查显示，该集团首先会透过社交平台建立所谓「投资教学群组」，其后在其他社交平台发布投资教学广告。当市民点击相关连结后，就会被自动加入有关群组。之后，骗徒会假扮投资经纪、投资专家，主动接触受害人，并逐步诱使受害人下载及安装一个名为 「FactorOne」的虚假投资应用程式。

骗徒声称该程式能够透过人工智能（AI），分析市场走势，协助用户作出投资决定，从而吸引受害人使用。当受害人安装程式后，骗徒就会指示受害人为其「FactorOne」户口充值。表面上，受害人会在应用程式内见到户口成功入金、投资获利，甚至帐面利润上升；但实际上，相关程式只系由诈骗集团操控的虚假平台，所有所谓投资金额及回报都并非真实。

新界北总区科技及财富罪案组人员经深入调查，包括分析大量诈骗案件手法、追查傀儡户口资金流向，以及翻查大量闭路电视片段后，发现该集团主要以两种方式诱使受害人充值。

第一种方式是网上转帐充值，骗徒会指示受害人将款项转帐至指定的傀儡户口。当受害人完成转帐后，其「FactorOne」应用程式就会显示成功充值的提示，令受害人误信资金已经进入真实投资户口。

第二种方式是现金充值，骗徒会指示受害人携带现金，前往尖沙嘴一个商场内一个假冒虚拟货币找换店的舖位进行充值。为增加可信性及方便操控受害人，该集团甚至会安排车辆接送受害人，由其住所或指定地点前往有关舖位。

当受害人到达后，会将现金交予自称为找换店职员的人士。对方其后会声称入数已经成功，而受害人手机内的「FactorOne」应用程式亦会即时弹出成功充值的提示。完成所谓充值后，集团亦会安排车辆将受害人送离现场。经过连日调查及部署，新界北总区刑事部人员成功锁定该犯罪团伙的主脑及骨干成员。

警方于昨天展开拘捕行动，在全港多个地点拘捕合共9名本地男女（19至55岁），当中包括6名男子及3名女子。 被捕人士报称无业、地盘工人等，部分人有三合会背景。

行动中，警方检获多项证物，包括店舖内的点钞机、电脑、手提电话，以及部分现金。警方相信，今次行动已成功瓦解一个活跃本地、有三合会背景、以虚假投资应用程式为招徕的诈骗集团。