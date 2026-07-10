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猜猜我是谁│警巡查黑点 撞破骗徒收骗款 2内地男当场断正落网

突发
更新时间：14:38 2026-07-10 HKT
发布时间：14:38 2026-07-10 HKT

警方为打击「猜猜我是谁」电话骗案，不时在区内的交收黑点巡查，东九龙总区重案组探员，昨日(9日)巡查期间，在黄大仙翠竹街发现一名骗徒正向受害人收取12万元骗案，然后到附近将骗款交予另一名骗徒，探员随即采取行动，在案发后20小时内，以「欺骗手段取得财产」罪拘捕2名内地男子，涉两宗同类骗案，当场起回12万元的骗款。

东九龙总区重案组督察梁曼宜讲述案情时表示，该区刑事部一直高度关注电话骗案的趋势，并积极对同类案件的案发黑点作深入调查。昨日（9日）上午时分，探员在黄大仙翠竹街调查相关骗案期间，发现一名男子形迹可疑，正向一名94岁长者收取骗款，其后该名男子在附近将相关骗款转交予另一名骗徒，探员当场以欺骗手段取得财产罪，拘捕两名骗徒，并成功起回港币12万元现金。

经详细调查后，警方发现该两名被捕人，在前日（8日）下午时分，于黄大仙翠竹街，曾经向一名79岁「猜猜我是谁」的电话骗案受害人，骗取约港币9万元的现金，两名被捕人分别为21及23岁，持双程证的中国籍男子，他们收取每次港币500元至1000元的酬劳当跑腿，为诈骗集团担当向受害人收取骗款的跑腿角色，两被捕人现正被警方调查，警方仍积极调查相关案件，不排除有更多人被捕。

诈骗集团会以揾快钱借口，在网上招揽跑腿，向受害人收钱，而在受害人交出骗款期间，骨干成员会安排「睇水仔」，选择在无闭路电视覆盖位置进行交收，增加警方调查的难度。

警方作出呼吁，如有市民怀疑自己在同类案件中受骗，可致电东九龙总区重案组第3B队，电话3661 0105作查询。长者如收到陌生人来电，指亲人遇到急事时，需保持冷静，然后亲身或致电亲人去核实，或者向可信赖的人商量。长者家属应该多加留意家中长者有无突然提取大量现金， 并详细查问提取现金的目的，避免堕入骗徒法网。

⁠警方强调，所谓保证金纯属虚假，警方绝不会要求任何人士，向非警务人员用任何形式缴付所谓保释金或其他款项。如市民有怀疑，应致电警方防骗易热线18222寻求协助。

警方重申，以欺骗手段取得财产是非常严重罪行，一经定罪，最高可判监10 年，市民切勿以身试法。

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