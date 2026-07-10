电影美术指导陆叔远一度失联　友人庄丹妮发好消息报平安

电影美术指导陆叔远（Robert Loh）日前在波兰克拉科夫（Krakow）失联，其友人艺术创作者庄丹妮一度在社交平台帖文寻人。今日（10日）庄丹妮在社交平台发布好消息，指已成功确认陆的平安，表示近日只是电话及网络原因未能取得联络。

艺术创作者庄丹妮日前在社交平台发帖求助，指其友人、年约70岁的电影美术指导陆叔远（Robert Loh），自7月3日起在波兰克拉科夫（Krakow）失联。

入境处介入协助，称接获相关求助后，已即时透过外交部驻香港特别行政区特派员公署、及中国驻波兰共和国大使馆了解情况。庄丹妮今日在确认陆叔远平安及身体健康，并向连日提供帮助的人致谢。