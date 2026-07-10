车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙

中九龙绕道油麻地段往油麻地方向，今（7月10日）早上9时44分，管道内一部运载建筑预制组件的拖头疑失控自炒，车上两个大型组件堕地毁烂，管道内满地石屎碎，幸意外中无人受伤，惟管道墙壁被撞毁，约10米长的墙板凹陷或跌下，警方正调查意外原因。意外期间，现场一段中九龙绕道部分行车线封闭，交通挤塞。

转弯时拖架摇摆 司机试图救车无果

网上片段显示，当时拖头正在转右弯，其后拖架开始左摇右摆，司机怀疑试图扭正，然而摆动幅度越来越大，最终导致全车失控，拖架上石屎预制组件猛撼隧道壁后，堕地并扬起尘埃。所幸事发时尾随车辆与拖头保持一定距离，未被波及。