Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国泰东京返港航班遇恶劣天气 降落复飞机尾触踫跑道 民航处促交报告

突发
更新时间：07:17 2026-07-10 HKT
发布时间：07:17 2026-07-10 HKT

国泰航空一班由日本东京成田机场飞往香港的客机，上周五（3日）在香港国际机场降落时，疑受到恶劣天气影响导致降落不顺，机长随即采取「复飞」（Go-around）程序，讵料在飞机再度拉起升空期间，机身尾部与跑道表面发生触碰。客机其后安全降落，全机乘客及机组人员安然无恙。民航处已就事件要求国泰提交报告。

国泰航空发言人证实，涉事航班为上周五由东京成田机场返港的CX509航班。事发时由于香港国际机场周边的天气情况欠佳，航机在尝试降落期间决定终止程序并进行复飞。然而在复飞过程中，航机的机身尾部不慎接触到跑道表面，即航空界俗称的「擦机尾（Tailstrike）」。

国泰航空上周五一班由日本东京成田机场飞往香港的客机，降落时机尾触踫跑道。资料图片
国泰航空上周五一班由日本东京成田机场飞往香港的客机，降落时机尾触踫跑道。资料图片

航机随后成功安全降落香港国际机场，最终如常滑行至指定停机位让乘客登机。国泰强调，事件中所有乘客及机组人员均安全无恙。公司的工程团队目前正对涉事客机展开技术检查，航机完成维修后会重新投入服务。

民航处称，已要求国泰交报告，并会与民航意外调查机构配合，继续跟进事件。

 

最Hit
乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名
乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名
影视圈
11小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
17小时前
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
19小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
2026-07-08 16:10 HKT
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
社会
19小时前
世界杯2026｜麦巴比射失12码及后建功 法国轻取摩洛哥晋4强。路透社
世界杯2026｜麦巴比射失12码及后建功 法国轻取摩洛哥晋4强
足球世界
2小时前
穷人和有钱人消费最大分别｜周显
穷人和有钱人消费最大分别｜周显
投资理财
15小时前
7-Eleven年度77折强势回归！「711大折日」首度加推至48小时 提早一日雪糕/汽水/米/油劲减
7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小时 雪糕/汽水/米/油劲减 1方法再减$10
生活百科
20小时前
施南生传病重留医丨徐克现身养和探望前妻：畀啲时间空间佢 合作无间离婚仍维持情谊
02:31
施南生传病重留医丨徐克现身养和探望前妻：畀啲时间空间佢 合作无间离婚仍维持情谊
影视圈
11小时前
钟培生扬言打造亚洲卡牌中心 挑战秋叶原 豪租2.2万呎巨舖 月入千万才收支平衡
钟培生扬言打造亚洲卡牌中心 挑战秋叶原 豪租2.2万呎巨舖 月入千万才收支平衡
商业创科
2026-07-09 06:00 HKT