国泰东京返港航班遇恶劣天气 降落复飞机尾触踫跑道 民航处促交报告

国泰航空一班由日本东京成田机场飞往香港的客机，上周五（3日）在香港国际机场降落时，疑受到恶劣天气影响导致降落不顺，机长随即采取「复飞」（Go-around）程序，讵料在飞机再度拉起升空期间，机身尾部与跑道表面发生触碰。客机其后安全降落，全机乘客及机组人员安然无恙。民航处已就事件要求国泰提交报告。

国泰航空发言人证实，涉事航班为上周五由东京成田机场返港的CX509航班。事发时由于香港国际机场周边的天气情况欠佳，航机在尝试降落期间决定终止程序并进行复飞。然而在复飞过程中，航机的机身尾部不慎接触到跑道表面，即航空界俗称的「擦机尾（Tailstrike）」。

国泰航空上周五一班由日本东京成田机场飞往香港的客机，降落时机尾触踫跑道。资料图片

航机随后成功安全降落香港国际机场，最终如常滑行至指定停机位让乘客登机。国泰强调，事件中所有乘客及机组人员均安全无恙。公司的工程团队目前正对涉事客机展开技术检查，航机完成维修后会重新投入服务。

民航处称，已要求国泰交报告，并会与民航意外调查机构配合，继续跟进事件。