葵涌外籍醉夫争吵恐吓家妻 15岁儿大义灭亲报警拉人

葵涌华瑶路发生刑事恐吓案件。今日（10日）凌晨4时许，一对分别来自巴基斯坦和印尼的外籍夫妇，在位于华瑶路的寓所内，疑因感情及家庭生活等琐事爆发激烈口角，期间男子以言语恐吓妻子，其在旁的儿子见状大惊，随即大义灭亲致电报警求助。

案情显示，涉案男户主现年48岁，报称为巴基斯坦籍，其妻子则为41岁印尼籍，两人均持有香港身份证，今日凌晨时分，两人在华瑶路的住所内因感情问题等争执。警员接获二人儿子报案后抵达现场，发现涉案丈夫身上有酒气。经初步调查后，丈夫涉嫌「刑事恐吓」罪名被捕，现正被扣留调查，清醒送往玛嘉烈医院接受检查。