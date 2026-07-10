华富邨谋杀案｜扼颈可致窒息大脑缺氧 法医指持续三分钟足致命

香港仔华富邨发生谋杀案，两名5旬女子因小事争执后大打出手，据了解，其中一人被对方扼颈及跪腹，持续近三分钟，导致她当场昏迷，送院抢救不治。有齿科法医指出，扼颈行为可导致窒息及大脑缺氧，持续压迫三分钟的扼颈更可足以致命，

跪腹可使器官破裂流血

齿科法医梁家驹向《星岛》表示，扼颈与「上吊」同样会导致窒息，而持续两至三分钟已是「好长时间、可以致死」。他解释，因人体大脑缺氧超过3分钟，脑细胞便会开始死亡，这亦是心肺复苏强调「黄金三分钟」急救的原因。

齿科法医梁家驹表示，扼颈与「上吊」同样会导致窒息，而持续两至三分钟已是「好长时间、可以致死」。

相较扼颈行为，他认为跪腹则未必会直接导致死亡，即使情况严重至肝脏等器官破裂流血，只要及时送院，依然可以透过手术控制伤势。不过，目前未知死者是否患有隐疾，有可能是争执期间诱发其他原因致命，仍需等待完成解剖才能作实真正死因。

勒颈致死主要原因为气道阻塞导致窒息或颈部血管因外力压迫而阻塞，人体可于数秒内失去意识并昏迷，持续受压数分钟更会引发更脑细胞坏死甚至死亡。香港过去亦曾发生因扼颈引致死亡的惨剧，其中2024年7月，慈云山一名男子疑因女友移情别恋展开激烈争执，期间以双手向对方扼颈持续数分钟，令对方昏迷并失去呼吸，验尸报告显示死因为窒息致死。记者 麦键泷