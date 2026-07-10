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世界杯8强对阵警方西隧口首查酒驾  两司机「吹爆波」被捕 

突发
更新时间：03:47 2026-07-10 HKT
发布时间：03:47 2026-07-10 HKT

世界杯进入8强对阵，料大批球迷在欣赏精彩球赛时饮酒狂欢。为防范司机违法醉驾，警方持续展开严厉的打击酒后驾驶行动，其中港岛总区交通部执行及管制组特遣队于今日（10日）凌晨1时许，首次在西区干诺道西近西区海底隧道往九龙方向的入口设置路障抽查车辆。行动中，警员当场拘捕两名未能通过酒精呼气测试的男司机，两人现正被警方扣留调查。

中港牌平治企图切线避抽查 金融才俊超标近一倍落网

今日凌晨时分，一辆挂有中港车牌的白色平治私家车驶近警方路障。警员发现该辆私家车形迹可疑，甚至一度试图切线以避开路障抽查，同时40岁姓徐的男司机眼神闪缩，警员见状随即上前将车截停。

徐男当场被要求进行酒精呼气测试（俗称「吹波波」），结果录得高达41微克，远远超过每100毫升呼气中含22微克酒精的法定上限近一倍，涉嫌「酒后驾驶」被捕。据了解，徐男报称为一名金融行业才俊，事发前与友人用膳并曾饮酒，餐后驾车返回住所，岂料中途遇上警方首设的西隧口路障而落网。

文员兰桂坊消遣后驱车 凌志后座藏已开威士忌

不久后，另一辆黑色凌志私家车驶至路障，同样被警员截停盘查。警员在搜查车厢时，发现后座一个袋内，竟然藏有一支已经打开过、并饮用了少许的威士忌烈酒。

警方首次在西隧口设障查酒驾。黎志伟摄
警方首次在西隧口设障查酒驾。黎志伟摄
警方首次在西隧口设障查酒驾。黎志伟摄
警方首次在西隧口设障查酒驾。黎志伟摄
警方首次在西隧口设障查酒驾。黎志伟摄
警方首次在西隧口设障查酒驾。黎志伟摄
警方首次在西隧口设障查酒驾，两司机「吹爆波」被捕。黎志伟摄
警方首次在西隧口设障查酒驾，两司机「吹爆波」被捕。黎志伟摄

现年47岁的姓赵男司机随后接受酒精呼气测试，结果录得26微克，同样超出法定上限，警员随即以涉嫌「酒后驾驶」将其拘捕。据悉，赵男报称任职文员，事发前曾在中环兰桂坊一带消遣，随后驾车离开。

两名被捕司机随后同被带返警署扣防调查，而两辆涉事私家车则由拖车拖走检验。

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