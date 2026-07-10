港珠澳大桥港男鞋底藏$5万可卡因闯关 入境澳门断正

澳门侦破一宗涉及港人的毒品走私案。澳门司法警察局表示，毒品罪案调查处日前根据可靠情报展开深入调查，成功锁定一名企图从香港偷运毒品入境澳门贩售图利的香港男子，并于周三（8日）晚上成功收网，在港珠澳大桥口岸入境大堂截获该名目标男子，当场在其鞋底搜出市值约5万澳门元（约4.8万港元）的怀疑可卡因毒品，即时将其拘捕。

偷运毒品赴澳「自用兼分销」 住所起获包装工具

案情显示，被捕的29岁香港男子，其运毒手法企图瞒天过海。落网时，他用纸巾小心包裹着一包重约24.96克的怀疑毒品，并刻意暗藏在鞋底企图藏入关境。惟警方早著先鞭，在口岸入境大堂将其截击。经司法鉴定化验后，证实该批涉案粉末为毒品可卡因。

随后，办案人员将疑犯押解至其位于澳门北区的租住住所进行搜查。司警在单位内当场检获一批用作分拆及包装毒品的工具，并依法扣押3,000港元怀疑不法嫌疑现金。

司警经深入调查与背景审查发现，该名香港男子具有多年的吸毒恶习。在被捕后的尿液毒品检测中，结果亦证实其对毒品呈阳性反应。据初步调查所得，疑犯自今年3月起，便频繁且定期在澳门从事不法贩毒活动。他每次成功偷运毒品来澳后，除了扣除当中部份毒品留供自身吸食满足毒瘾外，其余大部份均会透过分拆包装，在澳门不法市场贩售图利。

司警根据目前的调查确凿结果，已依法以「不法贩卖麻醉药品及精神药物」罪名，将该名涉案香港男子正式移送澳门检察院侦办。警方强调，目前正全力顺藤摸瓜，继续深入追查该批毒品的上游供应源头以及其他涉案在逃人士。