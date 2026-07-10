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澳门5妇人堕骗局共失逾$40万 司警拘两男包括港人

突发
更新时间：02:07 2026-07-10 HKT
发布时间：02:07 2026-07-10 HKT

 

再有港人牵涉澳门骗案被捕。澳门司法警察局表示，近日接获5名年长妇人报案，指落入电话诈骗陷阱，合共损失高达41.3万澳门元（约40万港元）。司警经严密部署后采取行动，成功拘捕两名涉案男子，其中包括一名专程赴澳充当诈骗集团骨干「车头」的香港男司机。

内地销售员扮「车手」 北区街头向老妇收现金

案情显示，本周二（7/7）首名受害老妇的家中固网电话接获不法份子来电，骗徒在电话中熟练地冒认其儿子，语带焦急地声称自己在内地因涉及伤人命案，正被公安机关刑事扣留，迫切需要大笔「担保金」营救。受害人救子心切信以为真，同日到澳门北区街头，将4万澳门元（约3.8万港元）现金，亲手交予一名自称是担保人的内地男子。受害人随后致电家人求证，始惊觉堕入骗局。

司警调查发现，该名内地男子食髓知味，同日以完全相同的犯罪手法，在澳门街头另外成功骗取两名老妇分别9.3万澳门元及10万澳门元（共约18.7万港元）。

港人扮演「车头」指使下线 两人分赃各获报酬

澳门司警资讯罪案调查处深入研判后，迅速锁定幕后犯罪链条。案中的内地男子在集团中扮演最前线的「车手」角色，负责出面收取骗款；他在得手后，随即将赃款全数转交予一名在背后监督、扮演「车头」核心角色的香港男子。两人分工明确，每完成一笔交易，内地「车手」可获1,000元人民币（约1,100港元）报酬，而香港「车头」则可分得1,500港元。

不仅如此，司警深入追查后发现，该名香港男子还横跨上月多宗旧案，涉嫌与今年6月中下旬另外两宗同类诈骗案有直接关联，该两宗案件导致另外两名长者分别痛失10万澳门元及8万澳门元。

港珠澳大桥口岸落网 移送检察院追缉余党

掌握证据后，司警随即展开收网部署。本周二晚上，办案人员先在港珠澳大桥口岸截获企图潜逃离境的涉案内地黄姓男子（37岁，报称车辆销售员）；随后在治安警察局的全力和协助下，成功拦截涉案的香港麦姓疑犯（31岁，报称司机）。

行动中，警方共检获5部涉案手机及4.8万港元不法现金。司警目前已依「诈骗（巨额）及犯罪集团」罪名，将两名疑犯正式移送检察院侦办，并正全力追缉幕后主脑、其余在逃余党以及大笔赃款的下落。

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