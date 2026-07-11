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警察学院结业会操｜3优秀学员分享心路历程 硕士主管弃高薪转跑道 中泰混血教师盼护幼童

突发
更新时间：00:01 2026-07-11 HKT
发布时间：00:01 2026-07-11 HKT

香港警察学院今日（11日）举行结业会操，见证新一批见习督察及学警正式毕业，投入警务工作。当中3位表现优秀的毕业学员接受传媒访问，包括拥有传播学硕士学历的跨国企业前高层、期望发挥语言优势的中泰混血儿，以及克服伤患重返警校的建筑系「海归」毕业生。他们均希望，能以自身所长及坚韧毅力，为守护香港社会出一分力。

记者：杨伟亨 实习记者：江雪晴

今期共13名督察（6男7女）及131名警员（107男24女）毕业。其中现年28岁的见习督察邝美琪（Viola），在本次结业会操中获颁荣誉警棍。她学历出众，中学期间曾获李兆基奖学金近全额资助，入读上海复旦大学广告学系，其后更于新加坡国立大学取得传播学硕士学位。加入警队前，她任职跨国公司的亚太区社交媒体主任。

见习督察邝美琪（中）、学警黎加华（左）和林禹轩（右）期望以自身所长及坚韧毅力，为守护香港社会出一分力。 杨伟亨摄
见习督察邝美琪（中）、学警黎加华（左）和林禹轩（右）期望以自身所长及坚韧毅力，为守护香港社会出一分力。 杨伟亨摄

Viola 自18岁起先后在上海、新加坡及香港生活和工作。她坦言，在上海生活7年后，曾决定跳出舒适圈赴星进修；这些在多地生活的经历，让她深刻体会到社会安宁的可贵，亦深感警队的工作相比商业社会上班更能直接服务市民及社会，亦感到更荣耀、自豪，因此投考督察。

近年警队积极利用社交媒体发布不同讯息，拥有传播学硕士学位的Viola相信，她能运用其专业知识出一分力，更顺畅地与市民进行沟通。

邝美琪在2024年放下发展多年的事业，改变跑道加入警队，期望为「生于斯，长于斯」的香港出一分力。
邝美琪在2024年放下发展多年的事业，改变跑道加入警队，期望为「生于斯，长于斯」的香港出一分力。

获颁薛富杯及银笛的25岁学警黎加华是中泰混血儿，能操流利泰语，曾任职幼稚园教师，期间曾主动介入处理一宗怀疑管教不当的个案，积极引导家长改用正确教育方式，成功避免事件恶化。她感言：「这次经历让我深刻体会到保护儿童的重要性。我希望加入警队后，能够以执法者的身份，用行动守护每一位小朋友健康成长。」此外，她亦期望发挥语言优势，协助在港的非华裔人士。

被问及感兴趣的警队部门，加华说除了有意加入工作与儿童相关的部门，亦想加入机动部队(PTU)及刑侦岗位，希望在不同岗位学习，增值自我。她强调，未来执勤会秉持「多巡逻一圈、多截查一位可疑人」的精神，以「小角色」身份在警务工作中实践「大意义」。

黎加华能操流利泰语，期望以语言优势协助在港非华裔人士。
黎加华能操流利泰语，期望以语言优势协助在港非华裔人士。

获颁警务处处长学业成绩优异证书的31岁学警林禹轩（Mo），毕业于悉尼科技大学建筑学系，加入警队前任职行政文员，早前为圆童年志愿，毅然转职投考警队。他透露，其「警察梦」源于儿时获在外国任职警察的堂哥赠送警帽，自此对这份职业产生憧憬，加上对方曾向他分享工作经历及建议，令他对警务工作有一定认识。

Mo 在2023年成功投考，曾在香港警察学院受训，惟一个月后因膝伤退出训练，但他未有就此放弃，在家人支持下，伤愈即再度投考，最终成功重返警校。他忆述，受训期间虽面对旧患复发等考验，幸而在教官和家人的鼓励下克服难关，顺利毕业。

他以自身经历寄语追梦者，面对挫折要具备重新站起来的勇气，才能以更坚韧的心态迎接警务工作的挑战，亦相信能胜任工作，正如教官所言：「警察的能力是仅次于超人的。」

获颁警务处处长学业成绩优异证书的林禹轩为圆童年志愿，毅然转职投考警察。
获颁警务处处长学业成绩优异证书的林禹轩为圆童年志愿，毅然转职投考警察。
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