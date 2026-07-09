二手《我英》公仔盒藏烟弹 动漫迷呻「差啲俾人拉」 救世军致歉并检查全线店舖

有动漫迷在救世军家品店「寻宝」，以85元「靓价」购得人气动漫《我的英雄学院》角色「绿谷出久」的模型，讵料打开后竟见到多盒烟弹，于是报警求助并于社交平台发文讲述事件经过，「救世军打咗畀我，话叫我攞相关资料去退钱，系特别做畀我，正常唔会退，佢净系话造成不便为此致歉，冇任何赔偿…真心嬲，我去买玩具差啲变俾人拉」。救世军回复《星岛头条》查询时表示已向顾客致歉，并会严肃跟进，包括检查全线家品店产品，亦会全面检讨并改善捐赠物资的回收、分类与检查流程。

周四（9日）一名动漫迷于社交平台Threads发文，指在救世军家品店购买毛公仔予女朋友，离开时见到一盒人气动漫《我的英雄学院》「绿谷出久」的模型仅售85元，于是向职员查询，「我注意力喺晒盒野几钱度同之后返屋企点样影相好，无谂过系假，入去问店员拎黎睇，我见到未开封又摇过入边有野，就直接畀钱走人」。

初时他发现该盒模型虽然未开封，但外观非常残旧，左上角的品牌标志竟由日本知名玩具商变成「DANDAI」，遂打开检查，惊见内藏数盒烟弹及食物，旁边更有一张宣传单张，上面写有「4年老字号 正规官方渠道取货保证产品质量」，令他担心误买疑似毒品，于是立即前往警署报警求助。

事主其后接获救世军职员来电，对方表示可作「特别处理」安排退款，并对造成不便致歉，但表明不会提供任何赔偿，解释指机构资金须用于社区服务，「话叫我攞相关资料去退钱，系特别做畀我，正常唔会退」。

事主对事件感到愤怒，指责救世军误售违禁品予顾客，令他差点误堕法网，「救世军𠮶方面就话佢哋唔知，咁你任何情况卖嘢，你应该都系要确保入边系啲咩，我都唔要求你一定要卖正版，至少唔系违禁品啦，对于浪费咗我咁多时间同我无啦啦要置身喺违法风险当中，佢讲句唔好意思就完」。此外，事主又指若当时他在街上被警方扣查，必定百辞莫辩，「假设有个小朋友买咗佢又攞嚟食咁点解决？打开入边原来系支枪有人拎咗去做不法行为咁又点？我无啦啦俾人拉咗最后又系一句唔好意思就算呀？」

事主于牛头角花园大厦喜鹊楼地下的救世军观塘家品店，以85元购买一盒玩具模型。曾志恒摄

事件引起网民热议，不少网民惊讶二手玩具竟成运毒盲点，亦有人提醒市民在二手店购买未开封物品时，最好在店内即场拆开检查，以免惹上无妄之灾，「只有靠买家买完即场开黎check」、「救世军买嘢无得退换，即场Check稳阵啲」、「阴功」、「点知老翻仲要中烟弹」。

消息指，事件发生于周四下午4时许，一名男子于牛头角花园大厦喜鹊楼地下的救世军观塘家品店，以85元购买一盒玩具模型，事主返家途中打开货物，惊见两盒未用过的电子烟弹，每盒内有3颗2毫升的烟弹，以及两盒包装食物，于是到警署报案求助。

救世军：全面检讨回收流程

救世军回复查询时表示，关注近日有顾客反映，于救世军辖下家品店购入的物品中发现疑似违禁品之事件。救世军对此深表遗憾与高度关切，已严肃跟进，包括全线家品店展开产品检查，亦会全面检讨并改善捐赠物资的回收、分类与检查流程。

救世军亦强烈谴责任何滥用捐赠机制或利用救世军平台犯法，重申救世军坚守法纪，绝不容忍任何违法行为。对于受是次事件影响的顾客，救世军深表歉意，已主动联络该名顾客安排退款事宜。