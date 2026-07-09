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海关查荷兰抵港货柜 揭逾2000万元K仔扮糖块藏胶桶内 2男收货被捕

突发
更新时间：21:20 2026-07-09 HKT
发布时间：21:20 2026-07-09 HKT

海关于葵涌和土瓜湾破获两宗毒品案件，共检获56公斤怀疑氯胺酮、1.2公斤怀疑可卡因及800克怀疑霹雳可卡因，估计市值共约2300万元，并拘捕3名怀疑涉案人士。海关指其中一宗案件涉及海运拼装货柜，贩毒份子以外型及颜色与氯胺酮相似的糖块作为掩饰，用相同包装的白色胶桶装载，并混杂在同一批货物，企图鱼目混珠。

首宗案件中，海关于7月3日透过风险评估在葵涌海关大楼验货场检查一个来自荷兰的40呎海运拼装货柜。当时货柜内有13批不同种类的货物，其中有一批货物报称载有糖块。

根据货物资料显示，货物的收货公司是一间新成立的贸易公司，加上货物来自毒品来源地，关员遂打开检查。海关于货柜中间位置发现78桶白色胶桶装的糖块，当中有8桶的重量较轻，与桶面所标示的10公斤并不相符，加上胶桶的X光影像颜色与密度明显不一，显示为非有机物，打开检查后，虽桶内物品看似糖块，但晶状物较为细碎，色泽暗哑，经快速毒品测试，证实样本对氯胺酮呈阳性反应，最后检获约56公斤怀疑氯胺酮毒品，市值约2,130万元。

海关随即采取监控递送行动，并在昨日（8日）于文锦渡拘捕两名年龄分别为42岁及43岁男子。当时其中一名男子到元朗一物流货仓提供货物，之后将货物装入货车内，前开车前往文锦渡另一个物流货仓，将货物转交予另外一名涉案男子。

被捕的42岁男子报称司机，收取1,300元去提取及运送货物，现正保释侯查。至于43岁的被捕男子则报称物流管工，将被控以一项企图贩运危险药物罪名，明日（10日）在粉岭裁判法院提堂。

海关指，毒贩利用外型及颜色与氯胺酮相似的糖块作为掩饰，用相同包装的白色胶桶装载，并混杂在同一批货物，企图鱼目混珠。 贩毒集团其后利用多间物流公司作运输安排，做法相当狡猾。希望可以不现身遥距操控，利用海路物流运输链以进行贩毒活动。

第二宗案件中，海关人员昨午在土瓜湾进行反毒品行动，其间截查一名58岁形迹可疑的男子并押解他到附近一个住宅单位搜查，检获约1.2公斤怀疑可卡因、800克怀疑霹雳可卡因及一批怀疑毒品包装工具，遂将该名男子拘捕。案件仍在调查中。

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