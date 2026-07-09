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国泰客机遭战机拦截｜民航处：航班全程依循批准航道飞行 已要求国泰全面检视事件

突发
更新时间：20:54 2026-07-09 HKT
发布时间：20:54 2026-07-09 HKT

国泰航空7月4日由香港前往伦敦希斯路的航班，航机曾与途经的航空交通管制单位经历短暂通讯中断事件，民航处表示高度关注，已要求国泰航空严正跟进并于一周内提交调查报告。

民航处指初步资料显示，涉事航班当日全程依循批准航道飞行，航班随后按计划安全抵达目的地。民航处已要求国泰航空全面检视事件，包括当时航机运作情况、通讯设备的设定、与当地航空交通管制单位的通讯联系等，并提交详尽报告，查找事件成因。国泰航空正按要求进行全面检视，包括与有关机组人员会面。民航处在接获有关报告后，会随即进行审视，并联同航空公司作适当跟进。

相关新闻 : 国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作

匈牙利防长日前在社交网站贴文，指一架从香港去英国伦敦的空中巴士A350客机，上周六（4日）下午近两时飞到罗马尼亚上空时，与控制塔失去联络。事件触发北约快速反应警报，与罗马尼亚接壤的匈牙利，空军接报后派战机升空作目视警告。涉事客机随即联络控制塔，战机随后返回空军基地。

 

 

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