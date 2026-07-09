越南帮多次潜长沙湾地盘 偷47万元建材转卖五金回收铺图利 6人被捕

警方于7月4日至6日接获两宗报案，指长沙湾福华街544至588号一地盘怀疑被盗去建筑材料，总值约47万元。西九龙总区刑事部及行动部人员经深入调查后，发现一个犯罪团伙曾于本年六月起多次进入同一地盘偷取不同建筑材料。人员随即于今日（9日）凌晨3时采取拘捕行动，于涉案地盘附近发现4名形迹可疑的男女。该两名外籍男子及两名外籍女子，年龄介乎40至48岁，涉嫌「盗窃」被捕。据了解，该4名被捕男女系越南籍，其中3人持行街纸。

警方拘捕6名男女。



人员经进一步调查，发现该4名被捕人于地盘将5批建筑材料运走，并将材料出售予于深水埗南昌街一间五金回收铺。人员遂拘捕店铺一名75岁姓古本地男职员及一名50岁姓孙本地女职员，涉嫌「处理赃物」。所有被捕人现正被扣留调查，案件交由西九龙总区重案组跟进。



警方呼吁地盘或建筑公司应加强地盘的保安设施，例如安装防盗系统、高质素的闭路电视及锁好存放于地盘的物品等，以免被贼人有机可乘。警方提醒市民，「盗窃」属严重罪行，一经定罪最高可被判监禁十年。市民切勿以身试法。