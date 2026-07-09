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天水围无业男女扮警察被捕 讹称两儿童踩单车违规 图罚千元不遂迫租尿袋抵罚款

突发
更新时间：18:49 2026-07-09 HKT
发布时间：18:49 2026-07-09 HKT

警方前日（7日）晚上接获两名分别为12及13岁儿童报案，指当日较早时间在天水围洪堤路附近踩单车，其间被两名本地男女截停，男子自称为警务人员，亦曾向两名儿童迅速展示挂在颈上的证件套，讹称他们在行人路上踩单车，需各交出港币1000元作为罚款。两名儿童表示没有足够现金，最后被要求到附近便利店以港币 440元租借两个便携式充电器，并转交予疑犯。

元朗警区刑事调查队第十队接手调查案件，并翻查附近一带，包括锐眼计划下安装的闭路电视，以作深入调查，其后迅速锁定涉案疑犯身份。警方至今日（9日）早上在天水围成功拘捕两人，分别是50岁姓李的本地男子及44岁姓麦的本地女子，同时检获他们犯案时所穿着衣着及曾展示的证件套。

两名被捕人均报称无业，现正被警方扣留调查，稍后将会被暂控「假冒公职人员」及「以欺骗手段取得财产」罪，而案件将会系明日（10日）于屯门裁判法院提堂。

元朗警区刑事调查总督察唐为国指今次案件的两名受害人仅12至13岁，警方对针对儿童的犯案手段予以强烈谴责，称儿童及青少年的社会经验较浅，往往容易成为骗徒的目标，呼吁家长应多加关心子女，灌输正确防骗知识，提高他们的警觉，避免堕入骗局。
 

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