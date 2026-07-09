警破黑帮收数集团拘9人 8男女为中学生 每宗收800至2000元赔上前程

油尖警区刑事部人员经深入调查及情报分析后，周二及周三（7月7至8日）在全港多区拘捕9名本地男女（12至24岁），当中8人未成年，分涉「刑事毁坏」及「串谋刑事毁坏」。警方相信，被捕人涉与5至6月期间、6宗住宅及商厦单位遭淋油案有关，分别发生在尖沙咀、油麻地、观塘及天水围。犯罪集团有黑社会背景，透过社交媒体及通讯软件，以每单报酬约800元至2000元招徕青少年犯案，并向他们分派具体任务，包括购买红油及前往指定地点淋红油等。

油尖警区反三合会行动组第一队主管督察邓耀发表示，警方接获报案后，透过「锐眼计划」下闭路电视，迅速锁定疑犯身分，首先拘捕怀疑负责落手犯案的未成年3男3女（12至16岁），涉嫌「刑事毁坏」。跟进调查后，警方再拘捕怀疑幕后操纵的24岁男子、15岁少年及14岁少女，涉嫌「串谋刑事毁坏」。行动中，警方检获红油及被捕人怀疑犯案时所穿的衣物等。

24岁被捕男子报称为健身教练，其余8名未成年人士报称为中学生，部分已辍学。所有被捕人已获准保释候查，须于8月中旬向警方报到。警方相信，幕后操纵者隶属同一个黑帮收债集团，负责招揽及指派其他青少年犯罪。犯罪集团透过社交媒体及不同通讯软件，以每宗港币800元至2,000元作报酬，引诱青少年非法收债。青少年被招揽后，操纵者会指示他们购买红油，及前往指定地点淋红油或破坏。

油尖警区刑事情报组主管高级督察韦荣杰强调，警方会继续积极向青少年宣扬防罪及灭罪讯息，并透过情报主导执法，严厉打击针对利用青少年犯罪的不法分子，绝不姑息。另外暑假临近，警方提醒父母及老师亦要多加关注子女及学生动向，教导他们正确价值观，提醒青少年选择兼职或暑期工时务必份外留神，辨识可疑招揽，认清工作内容及细节是否合法，不要为了一千几百元快钱自毁前程。

警方又呼吁大厦保安提高警觉，如遇可疑陌生人进入大厦，不论可否都可以问多两句，登记访客资料，做好把关嘅角色。亦鼓励物业管理公司于大厦出入口安装闭路电视，借此加强对罪案的防止及侦查工作。