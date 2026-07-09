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红磡贸易公司卖冒牌华为小米手机 海关检600万货拘3男女 教4大特征分真假

突发
更新时间：16:41 2026-07-09 HKT
发布时间：16:41 2026-07-09 HKT

海关前日（7日）破获一宗牵涉一间贸易公司在网上售卖冒牌电话的案件，检获5400件冒牌物品，包括手提电话、耳机、充电器等，市值约600万元，并拘捕3名外籍男女，分别为间贸易公司的经理及董事。海关指，涉案贸易公司主力将货物转口至中东国家，并自设假网店企图欺骗消费者，以正价约八折的价钱出售假货。

海关早前接获商标持有人举报，指有一间贸易公司在网上售卖冒牌电话，遂展开深入调查，并在商标持有人协助下，于前日展开执法行动，突击搜查一个位于红磡的商厦单位，检获一批怀疑冒牌物品。

行动中，海关拘捕3名外籍人士，涉及两男一女，年龄介乎35至46岁。涉案两名男子分别是涉案公司的经理以及董事，而涉案女子则为涉案公司董事。他们全部获准保释候查，案件仍在调查中，不排除会有更加多嘅人被捕。

假货走平价路线 售价为正货大约八成

海关版权及商标调查科调查主任廖闻晋在记者会上表示，涉案贸易公司主要从事转口业务，初步调查显示冒牌电话主要销往中东地区。为增加盈利，该公司自设网站，刻意营造具规模的网店形象以赢取消费者信任。涉案的冒牌电话主要走平价路线，售价约为800至1,000元，为正货价的大约八成。

4大特征分辨真伪 仿真程度不高

海关亦发现行动中检获的怀疑冒牌电话，抄袭正货品牌的外观设计及其注册商标，主要有4大特征去分辨真伪。该批冒牌手机虽然能够正常开机及运作，但其仿真程度不算极高，假货盒身的序号，在S和N中间有斜线的标点符号，而真货则欠奉；冒牌电话背面的贴纸，贴得比较倾斜，而正货则相对平整；冒牌电话背面的一组英文字母中间缺少空格，正货字与字之间有空格；冒牌电话充电器上的英文「communications」出现串错字的情况。根据记者会上展示的证物，海关检获的手机大多为华为Y6、华为Y7 Prime、小米红米Redmi 13C及14C 。

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