水警西贡扫「鬼油站」 拘4男检2200公升汽油
更新时间：14:27 2026-07-09 HKT
发布时间：14:27 2026-07-09 HKT
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水警总区人员昨日（8日）展开代号「雷霆2026」（THUNDERBOLT 2026）的执法行动，并根据情报捣破一个位于西贡翠塘路对开码头的非法加油站。
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行动中，人员拘捕4名本地男子（47至60岁，涉嫌处理或管有应课税品条例适用的货品。被捕人现正被警方扣留调查。
行动中，人员检获逾2200公升汽油，估计应课税值约7万元；人员亦扣留一辆怀疑涉案的运油货车，以及一辆怀疑涉案的运油私家车，作进一步检验。
调查显示，该非法加油站由一个三合会犯罪集团操控，该集团会将非法汽油送至该「鬼油」站，再供应予从事走私活动的船只。
警方重申，非法储存大量汽油等危险品，极易引发火警甚至爆炸，威胁周边公众安全。光顾非法汽油，不单令自身权益难以获得保障，亦须就使用非法汽油承担刑事责任，涉案车辆或会被充公。警方呼吁市民切勿购买未完税汽油。
根据《进出口条例》，任何人输入或输出未列舱单货物，一经定罪，最高可被罚款二百万元及监禁七年。此外，根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买未完税汽油，均属违法。一经定罪，最高可被判罚款一百万元及监禁两年。
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